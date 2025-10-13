Beugró szint: írj levelet Ukrajnába, hogy kéred vissza a nevedet, címedet, telefonszámodat, fotódat és ujjlenyomatodat. +25 pont

Éjszaka cselezd be magad az ukrán fejlesztő székhelyére és szerezd vissza mások adatait is. +300 pont

Döbbenj rá, hogy Magyar Péter sem ebben, sem másban nem fogja képviselni az érdekeidet és hagyd el az appot. +1000 pont