Kocsis Máté

Kocsis Máté sajátos kihívást intézett a tiszásokhoz

Kihívás tiszás ukrán adatkárosultaknak! Kocsis Máté a párt adatszivárgási botrányára reagálva „új játékmodult” javasol a Tisza applikációhoz.
Kocsis MátéTisza Pártkihívásapplikáció

A „Kihívás tiszás ukrán adatkárosultaknak” című bejegyzésében Kocsis Máté pontrendszerrel sorolja fel, milyen „küldetéseket” teljesíthetnek a Tisza Párt applikációjának kárvallottjai:

Kocsis Máté
Kocsis Máté éles szarkazmussal osztotta ki a Magyar Péter-hívő adatkárosultakat.
Fotó: Hatlaczki Balázs / Magyar Nemzet
  • Beugró szint: írj levelet Ukrajnába, hogy kéred vissza a nevedet, címedet, telefonszámodat, fotódat és ujjlenyomatodat. +25 pont
  • Kérj személyes időpontot emiatt az adatvédelemért felelős ukrán emberi jogi ombudsmantól. +35 pont
  • Küldd el magad helyett Ruszint a ráncolt dzsekijében. +100 pont
  • Éjszaka cselezd be magad az ukrán fejlesztő székhelyére és szerezd vissza mások adatait is. +300 pont
  • Döbbenj rá, hogy Magyar Péter sem ebben, sem másban nem fogja képviselni az érdekeidet és hagyd el az appot. +1000 pont
Még nincs vége! Minden, amit a Tisza Párt adatszivárgási botrányáról tudni érdemes

Szivárog a Tisza!

Kocsis Máté szarkazmusa nemcsak a helyzet abszurditását világítja meg, hanem politikai üzenet is: a Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza felelőtlensége nemcsak adatvédelmi, hanem nemzetbiztonsági kockázat is.

