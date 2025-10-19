Kocsis Máté kíméletlenül helyretette Magyar Pétert

Magyar Péter életében nem értett a sütés-főzéshez (ahogy a kertészkedéshez sem), de ma megint valami előre elkészített cukkinivel kábítja a szektáját lájkokért – írta Kocsis Máté a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:

Azonban mivel a Tisza Párt vezére kétszínű, közben azért a vasárnapot is gyűlölködésre és fröcsögésre használja fel, pedig el lehet tölteni az időt egy nyugodt kirándulással is, például a szigligeti várnál, a gyerekekkel. Csütörtökön pedig a békemeneten találkozunk!

Ossza meg, hogy a hazudozós kamukukta hívei itt is fröcsöghessenek! – zárta a bejegyzését a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője.

„25 éve ismerem Magyar Pétert, világéletében egy lúzer volt. Egy narcisztikus, önimádó, hülye barom!” – írta le a véleményét Kocsis Máté kendőzetlen őszinteséggel a Tisza Párt vezéréről egy korábbi Facebook-bejegyzésében.