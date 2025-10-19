Hírlevél

békemenet

Kocsis Máté kíméletlenül helyretette Magyar Pétert

26 perce
A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője közösségi oldalán üzent Magyar Péternek. Kocsis Máté nem kímélte a Tisza vezérét.
békemenetFideszTisza PártKocsis MátéMagyar Péter

Magyar Péter életében nem értett a sütés-főzéshez (ahogy a kertészkedéshez sem), de ma megint valami előre elkészített cukkinivel kábítja a szektáját lájkokért – írta Kocsis Máté a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette: 

Azonban mivel a Tisza Párt vezére kétszínű, közben azért a vasárnapot is gyűlölködésre és fröcsögésre használja fel, pedig el lehet tölteni az időt egy nyugodt kirándulással is, például a szigligeti várnál, a gyerekekkel. Csütörtökön pedig a békemeneten találkozunk! 

Ossza meg, hogy a hazudozós kamukukta hívei itt is fröcsöghessenek! – zárta a bejegyzését a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője. 

„25 éve ismerem Magyar Pétert, világéletében egy lúzer volt. Egy narcisztikus, önimádó, hülye barom!” – írta le a véleményét Kocsis Máté kendőzetlen őszinteséggel a Tisza Párt vezéréről egy korábbi Facebook-bejegyzésében.

Kocsis Máté kőkeményen kiosztotta Magyar Pétert

 

 

