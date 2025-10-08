Látó János, aki hol volt lelkész, hol nem volt...

Juhász Péter, az álhírterjesztésben régóta élen járó expolitikus egy demonstráción hivatkozott „lelkészre”, akinek üzenetét állítólag nyilvánosságra hozták. A gond csak az, hogy az illető „lelkész”, a Látó János a Juhász Péter melletti tüntetésen kijelentette, hogy valójában nem is lelkész. Kocsis Máté csak ennyit fűzött hozzá az elmondottakhoz:
Az üzenet nem igaz. Bukta.”
Az ügy már eddig is komoly botrányt kavart, hiszen Juhász és köre azt a bizonyítottan valótlan álhírt terjesztette, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pedofil kapcsolatokba keveredett a Szőlő utcai fiatalkorúak börtönének lakóival. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség bizonyítékokat foglalt le, és tanúkihallgatások zajlanak az ügyben.
A történtek után jogosan merülhet kétely mind Juhász Péter, mint Látó János szavahihetőségében. Ráadásul ügyészség még csak nem is teljesen biztos abban, hogy egyáltalán beszámítható állapotban van-e Látó János. A férfit a közvélemény leginkább onnan ismeri, hogy őt nevezte meg Juhász Péter a „Zsolti bácsi”-történet forrásaként, az utóbbi időben pedig bizarr, vallási jellegű videókkal került a figyelem középpontjába.