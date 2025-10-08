Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vég? Nagyon rossz hír jött Oroszországról és az USA-ról

Kocsis Máté

Látó János, aki hol volt lelkész, hol nem volt...

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Összedőlt a baloldali álhírgépezet: vasárnap a Kossuth téren megrendezett baloldali tüntetésen a Juhász Péter által bemutatott „lelkész” saját maga vallotta be, hogy valójában nem is az. Kocsis Máté közösségi oldalán mutatta meg az újabb bukfencet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéLátó JánosJuhász Pétertüntetésbeszámíthatóságlelkész

Juhász Péter, az álhírterjesztésben régóta élen járó expolitikus egy demonstráción hivatkozott „lelkészre”, akinek üzenetét állítólag nyilvánosságra hozták. A gond csak az, hogy az illető „lelkész”, a Látó János a Juhász Péter melletti tüntetésen kijelentette, hogy valójában nem is lelkész. Kocsis Máté csak ennyit fűzött hozzá az elmondottakhoz:

Kocsis Máté
Juhász Péter és Látó János csúnyán leszerepeltek - ezt Kocsis Máté meg is osztotta közösségi oldalán
Fotó: MN-montázs

Az üzenet nem igaz. Bukta.” 

Az ügy már eddig is komoly botrányt kavart, hiszen Juhász és köre azt a bizonyítottan valótlan álhírt terjesztette, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pedofil kapcsolatokba keveredett a Szőlő utcai fiatalkorúak börtönének lakóival. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség bizonyítékokat foglalt le, és tanúkihallgatások zajlanak az ügyben.

A „csodatévő próféta” Lázok (Látó?) János is felszólal Puzsérék vasárnapi tüntetésén – még nem tudni, kínaiul szól-e

Ki lehet -e hallgatni a „lelkészt”?

A történtek után jogosan merülhet kétely mind Juhász Péter, mint Látó János szavahihetőségében. Ráadásul ügyészség még csak nem is teljesen biztos abban, hogy egyáltalán beszámítható állapotban van-e Látó János. A férfit a közvélemény leginkább onnan ismeri, hogy őt nevezte meg Juhász Péter a „Zsolti bácsi”-történet forrásaként, az utóbbi időben pedig bizarr, vallási jellegű videókkal került a figyelem középpontjába.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!