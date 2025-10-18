Kocsis Máté szerint Magyar „bohóc” Péter túl komolyan veszi magát

Nincs sok köszönet a Fidesz frakcióvezetőjének posztjában. Kocsis Máté szerint az ellenzék vezetőjére célozva arról írt, hogy a bohóc túl komolyan veszi magát.
„Magyarország békére vágyik, és nem arra a primitív dühöngésre, amit Magyar Péter, meg az őt ajnározó influenszerek csinálnak” – írta ki szombat délelőtt a közösségi oldalára Kocsis Máté, aki a budapesti békecsúcsra érkező ellenzéki reakciókat kommentálta.
Kocsis Máté megint üzent
A kormánypárti frakcióvezető a kommentfalon hozzátette, hogy „egyesek összekeverték a politikát a cirkusszal. Kár, hogy a bohóc túl komolyan veszi magát.”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!