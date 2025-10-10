Kocsis Máté: Magyar Péter korábban még a Fidesz kormány intézkedéseit dicsérte

Videós bejegyzésben emlékeztet Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője arra, hogy a Tisza Párt jelenlegi elnöke, Magyar Péter néhány évvel ezelőtt még a Fidesz-kormány oktatási és diákhitel-intézkedéseit méltatta.
Kocsis Máté a közösségi média oldalán több olyan interjúrészletet is bemutat, amelyekben a Tisza Párt jelenlegi elnöke, Magyar Péter még a Diákhitel Központ vezetőjeként méltatta a kormány oktatási és diákhitel-rendszerét.
Magyar Péter szerint máris naggyá tettük az országot!”
- ezzel a címmel tette közzé azt a videós bejegyzését Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, amely felidézi azt amikor Magyar Péter még dícsérte a Fidesz kormány összes intézkedését.
A bejátszásban Magyar Péter korábbi nyilatkozatai hallhatók:
- Két szakmának az elsajátítása továbbra is ingyenes Magyarországon.
- Ha egy családban megszületik a második gyermek, akkor az édesanya diákhiteltartozásának a felét elengedjük. Ha megszületik a harmadik, akkor a teljes diákhitel tartozást.”
- Ma 18 és 55 év között tényleg bárki tanulhat, aki szeretne.
- Már 6 év alatt van az átlagos törlesztési idő a klasszikus diákhitel termékeknél is.”
- Az állami ösztöndíj a tanulóknak a száma vagy aránya jóval magasabb, ez 70 vagy 80 százalék, és talán évről évre nő, erről se beszélünk, ahogy az ösztöndíjak emeléséről sem beszélünk eleget. Tehát nagyon sok pozitív hatása lehet.”
