Gyanús jelek: Magyar Pétert köszöntötte a mentális egészség világnapján a Fidesz frakcióvezetője 

A mentális egészség világnapján sajátos módon „köszöntötte” Magyar Pétert a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint a politikai ellenfél kartonbábura nyomtatása csak a kezdeti jelek.
Kocsis Máté gúnyosan, de nem minden alap nélkül emlékezett meg Magyar Péterről a mentális egészség világnapján. Bejegyzésében felsorolta a Tisza Párt elnökének legjellemzőbb viselkedésmintáit – a családtagok lehallgatásától a régi barátok elárulásán és a kémtollak lázálmán át egészen a verbális erőszak terjesztéséig. A frakcióvezető megjegyezte:
ha mindez csak a kezdet, akkor komolyabb tünetek is várhatók.
„Járna a béke-Nobel annak, aki helyreteszi”
Kocsis szerint a kényszeres hazudozó Tisza-vezér viselkedése már túlmutat a normális politikai kommunikáció keretein.
A politikai ellenfél kartonbábura nyomtatása csak a kezdeti jelek. Aggasztó”
– tette hozzá a frakcióvezető.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!