Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump reagált Putyin állítására

Kocsis Máté

Gyanús jelek: Magyar Pétert köszöntötte a mentális egészség világnapján a Fidesz frakcióvezetője 

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A mentális egészség világnapján sajátos módon „köszöntötte” Magyar Pétert a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint a politikai ellenfél kartonbábura nyomtatása csak a kezdeti jelek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis Mátévilágnaphazudozómentális egészségMagyar Péter

Kocsis Máté gúnyosan, de nem minden alap nélkül emlékezett meg Magyar Péterről a mentális egészség világnapján. Bejegyzésében felsorolta a Tisza Párt elnökének legjellemzőbb viselkedésmintáit – a családtagok lehallgatásától a régi barátok elárulásán és a kémtollak lázálmán át egészen a verbális erőszak terjesztéséig. A frakcióvezető megjegyezte: 

ha mindez csak a kezdet, akkor komolyabb tünetek is várhatók.

Kocsis Máté
Kocsis Máté a mentális egészség világnapján sajátos módon köszöntötte Magyar Pétert.
Fotó: Pinterest
Menczer Tamás: Magyar Péter átment az elmebeteg kategóriába

„Járna a béke-Nobel annak, aki helyreteszi” 

Kocsis szerint a kényszeres hazudozó Tisza-vezér viselkedése már túlmutat a normális politikai kommunikáció keretein. 

A politikai ellenfél kartonbábura nyomtatása csak a kezdeti jelek. Aggasztó”

– tette hozzá a frakcióvezető.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!