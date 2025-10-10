Gyanús jelek: Magyar Pétert köszöntötte a mentális egészség világnapján a Fidesz frakcióvezetője 

Kocsis Máté gúnyosan, de nem minden alap nélkül emlékezett meg Magyar Péterről a mentális egészség világnapján. Bejegyzésében felsorolta a Tisza Párt elnökének legjellemzőbb viselkedésmintáit – a családtagok lehallgatásától a régi barátok elárulásán és a kémtollak lázálmán át egészen a verbális erőszak terjesztéséig. A frakcióvezető megjegyezte:

ha mindez csak a kezdet, akkor komolyabb tünetek is várhatók.