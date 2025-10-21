Kocsis Máté csattanósan osztotta ki a Tisza-vezért

Jó lehet a hangulat a Tiszánál!

A Tisza Párt belső dinamikája most olyan lehet, mint egy Poirot-epizód: valaki biztosan beszélt – csak még nem tudni, melyikük rándult meg túl idegesen, mikor a szivárogtatás szó elhangzott. Ha valóban naponta kell ülésezni, csak azért, hogy kiderüljön, ki kinek súg, akkor könnyen lehet, hogy a Tisza Pártnál a programalkotás helyett a paranoia lett az új szervezeti kultúra. A Fidesz frakcióvezetője szerint „elmény lehet ezzel az őrülttel dolgozni”. Ha valóban minden nap elnökségi ülésre van szükség – immár gyanúsítgatásokkal fűszerezve –, akkor kérdés, mikor marad idő értelmes politikát csinálni.

Vidám tanácskozást kívánunk!”

– szúrt oda Kocsis.