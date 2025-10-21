Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor reagált a százhalombattai tűzesetre

Kocsis Máté

Kocsis Máté csattanósan osztotta ki a Tisza-vezért

Az ATV Mérleg című műsorában Magyar Péter bejelentette, hogy az elnökségéből valaki titokban a Fidesznek adhat át információkat. Kocsis Máté szerint a Tiszánál mára inkább krimihangulat uralkodik, ahol minden tekintet gyanús.
Kocsis MátéTisza PártszivárogtatásMagyar Pétergyanú

Ahelyett, hogy friss programokról vagy új szövetségekről hallanánk, a Tisza Párt vezetősége immáron egy áruló utáni vadászat kellős közepén találta magát. A legfrappánsabban Kocsis Máté összegezte a helyzetet:

Kocsis Máté
Magyar Péter az ATV Mérleg című műsorában gyanújának adott hangot, amiért Kocsis Máté frappánsan kiosztotta
Fotó: YouTube/ATV

A kétszínű méregzsák tegnap nagy nyilvánosság előtt bejelentette, hogy gyanakszik valakire a 12 tanácsadója közül. Most meg ott ülnek, méregetik egymást, hogy ki lehet az áruló.” 

Kocsis Máté kőkeményen kiosztotta Magyar Pétert

Jó lehet a hangulat a Tiszánál!

A Tisza Párt belső dinamikája most olyan lehet, mint egy Poirot-epizód: valaki biztosan beszélt – csak még nem tudni, melyikük rándult meg túl idegesen, mikor a szivárogtatás szó elhangzott. Ha valóban naponta kell ülésezni, csak azért, hogy kiderüljön, ki kinek súg, akkor könnyen lehet, hogy a Tisza Pártnál a programalkotás helyett a paranoia lett az új szervezeti kultúra. A Fidesz frakcióvezetője szerint „elmény lehet ezzel az őrülttel dolgozni”. Ha valóban minden nap elnökségi ülésre van szükség – immár gyanúsítgatásokkal fűszerezve –, akkor kérdés, mikor marad idő értelmes politikát csinálni.

Vidám tanácskozást kívánunk!” 

– szúrt oda Kocsis

 

