A polgári tábor fellép az országra szabadult gyűlölethullám ellen – hangsúlyozta bejegyzésében a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője.
Ez lehet minden idők legnagyobb Békemenete! – írta Kocsis Máté a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:  

A polgári tábor fellép az országra szabadult gyűlölethullám ellen. Magyar Péteréknek hidegzuhany lesz ez a csütörtök! Holnap találkozunk a Békemeneten! 🇭🇺 

– hangsúlyozta a bejegyzésében a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője.  

