Ez lehet minden idők legnagyobb Békemenete! – írta Kocsis Máté a Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:
A polgári tábor fellép az országra szabadult gyűlölethullám ellen. Magyar Péteréknek hidegzuhany lesz ez a csütörtök! Holnap találkozunk a Békemeneten!
– hangsúlyozta a bejegyzésében a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője.
