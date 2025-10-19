Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Fegyveres, álarcos rablók törtek be a Louvre-ba – értékes ékszereket vittek el

Kocsis Máté

Messiást vártak, sértődött embert kaptak – Kocsis Máté lesújtó összegzése

8 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter nem megváltó, hanem önérdekű szereplő, aki csak látszólag ad reményt a baloldali szavazóknak. Kocsis Máté úgy véli, a Tisza Párt követőit nagy csalódás várja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátémegváltásTisza PártmessiásMagyar Péter

Kocsis Máté közösségi oldalán élesen bírálta Magyar Pétert, akit szerinte a baloldali szavazók tévesen messiásként ünnepelnek. A frakcióvezető azt írta, a Tisza Párt vezetője „elárulta a családját”, majd ennek ellenére megpróbálta felszántani az ellenzéki tábort azzal a hamis ígérettel, hogy ő hozza el a politikai megváltást. Kocsis szerint azonban ez a „reménykeltés” csupán illúzió, amely súlyos bukásba torkollik a tiszások számára. 

Kocsis Máté
Kocsis Máté szerint Magyar Péter politikai szerepvállalásakizárólag személyes sérelmekből táplálkozik
Fotó: Markovics Gábor
Élő harcosok vs. kamuprofilok – a táborban újra erőt mutatott a közösség

Messiásról álmodtak, de csak egy sértett ember jutott nekik, aki a szakadék felé vezeti őket”

– fogalmazott a frakcióvezető.

A Fidesz politikusa úgy látja, Magyar Péter következetlennek látszik, de valójában mindig ugyanahhoz marad hű: saját személyes érdekeihez.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!