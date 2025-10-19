Messiást vártak, sértődött embert kaptak – Kocsis Máté lesújtó összegzése

Kocsis Máté közösségi oldalán élesen bírálta Magyar Pétert, akit szerinte a baloldali szavazók tévesen messiásként ünnepelnek. A frakcióvezető azt írta, a Tisza Párt vezetője „elárulta a családját”, majd ennek ellenére megpróbálta felszántani az ellenzéki tábort azzal a hamis ígérettel, hogy ő hozza el a politikai megváltást. Kocsis szerint azonban ez a „reménykeltés” csupán illúzió, amely súlyos bukásba torkollik a tiszások számára.
Messiásról álmodtak, de csak egy sértett ember jutott nekik, aki a szakadék felé vezeti őket”
– fogalmazott a frakcióvezető.
A Fidesz politikusa úgy látja, Magyar Péter következetlennek látszik, de valójában mindig ugyanahhoz marad hű: saját személyes érdekeihez.