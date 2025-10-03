Nyilvánosan válaszolt Kocsis Máté a népszavás újságíró „sumák” kérdezősködésére

A fideszes frakcióvezető posztjában leszögezi: azért kénytelen így eljárni bizonyos orgánumok esetében, mert az a sokéves tapasztalata, hogy nem korrekten, nem valósághűen juttatják el a válaszaimat a nyilvánossághoz, kiforgatják, csúsztatnak és hamis címeket adnak hozzá”.

Kocsis Máté szerint a „Zsolti bácsi-ügy” kiötlői szándékosan gyengítették az emberek bizalmát

Kocsis Máté első válaszában, a „Zsolti bácsi”-karakter megalkotásával kapcsolatban kiigazítja az újságíró értesüléseit: nem Látó Lajosról, hanem Látó Jánosról van szó. „A 'Lajos' álnevet Juhász Péter adta Látó Jánosnak, de ezek szerint még önt is összezavarta vele” – írta, válaszában hivatkozik arra is: Juhász Péter eredeti videójában hangoznak el ezzel kapcsolatban információk.

Újabb kérdésre, hogy mire alapozza „a két ember közötti megállapodás tényét”, Kocsis leszögezte: megállapodást ugyan nem említett ebben a kontextusban, de

érti a „sumák módon feltett kérdést”;

egyúttal megismételte: Juhász és Látó közös lejárató videót készítettek, ahhoz pedig együtt kellett működniük. „Vagy tán véletlenül is készülhetnek közös videók?” – tette fel a kérdést.

Batka arról is érdeklődött, hogy Kocsis Máté kapott-e „a titkosszolgálatoktól” információt az ügyben. A politikus úgy válaszolt:

Minek kellene ehhez a titkosszolgálat? Elég bárkinek megnéznie Juhász videóját, abból kiderül minden, de ezt ön valószínűleg nem tette meg, cikket azonban ír róla. Megértem, hogy a propagandájuk nem azzal akar foglalkozni, hogy egy durva álhírterjesztést leleplezzen, hanem azzal, hogy vajon kinek honnan lehetett információja az elkövetőkről. Érdekes terelés...”

Kocsis Máté arról is tájékoztatta a Népszava újságíróját, hogy nem tett feljelentést az ügyben, csupán nyilvánosságra hozta, amit Juhász Péter el akart titkolni egy súlyos rágalmazási ügyben.

A Fidesz frakcióvezetője csütörtökön hozta nyilvánosságra, hogy ki is áll a pedofil botrányban előtérbe került „Zsolti bácsi” kitalált karaktere mögött.