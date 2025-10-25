„Objektív? Ugyan már!” – Kocsis Máté nyílt levélben tette helyre Alföldi Róbertet

Olvasom Alföldi Róbert úr posztját, és válaszra késztet - írja Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője válaszul Alföldi Róbert soraira.

Kocsis Máté nyílt levélben reagált Alföldi Róbert szavaira, rámutatva arra is, hogy a művész valójában nagyon is tisztán lát dolgokat, ám ennek ellenére nyilatkozik úgy, ahogy

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Írása elején azzal igyekszik hitelesíteni későbbi sorait, hogy törekedett az október 23-i beszédeket objektíven nézni, félretenni indulatait. (...) Megkérdőjelezhető egy szélsőségesen elfogult, ismert ellenzékitől, hiszi, aki hiszi, de menjünk tovább!

Művész úr azt írja - csak objektíven -, hogy az egyik oldal, jelesül a Békemenet főszónokától azt hallja, hogy ő (személy szerint?) hazaáruló és háborúpárti, csak azért mert nem ott menetelt. A hazaárulás pedig az, amiért a történelem során sokszor halál járt.

Csak objektíven mondom, hogy

senki nem beszélt Alföldi Róbertről, a főszónok, Orbán Viktor pláne nem,

halálról se, de egy színpadi(as) embertől vegyük ezt az önzést nagyvonalúan az előadás részének, retorikai fordulatnak, melyben az egyén azonosítja magát a közösséggel. Érthető, így ez a kisebbik probléma.

A nagyobb az, hogy művész úr - tán hibát elkövetve - ideilleszti a háborúpártiság kérdését, amit szintén kikér magának, “hangosan, ordítva, felháborodva”.

Szerinte azért vádolják (őt), mert az az egyetlen bűne, hogy nem a Fideszre szavaz.

Azt nem tudom, hogy ez egyáltalán bűne-e, azt meg pláne máshol fogják megítélni szerintem, hogy tényleg ez volt-e az egyetlen egész életében a művész úrnak, azt viszont tudom, hogy Magyarország politikai jövőjének választásakor, a hazánkra leselkedő háborús kockázatok mérlegelésekor ide nem illő csúsztatás, és a fentebb hangoztatott objektivitás minimumát hátrahagyó állásfoglalás a személyesre vett, morális fölényt építeni igyekvő leegyszerűsítés.

A politika is művészet, mondják, de ha ez az előadás rosszul sikerül, nem csak a közönség veszik el, hanem egy nemzet jövője is. Más a tét, mint a színpadon.

Úgy látom, művész úr némi alkalmi népszerűségért úgy tesz, mintha nem értené, a háborúpárti vitát. Nagyon is érti, de túllép rajta, terelőleg inkább magáról beszél.

Pedig a helyzet pofonegyszerű. Ha tényleg törekszünk az objektivitásra, akkor tisztázzuk!