„Pártelnök ennyiszer nem verte még át a sajátjait, azok meg ájuldoznak tőle” – kommentálta saját bejegyzését Kocsis Máté.

„Pártelnök ennyiszer nem verte még át a sajátjait, azok meg ájuldoznak tőle” – írta Kocsis Máté, Magyar Péterre utalva (forrás: YouTube)

Kocsis Máté tavaly áprilisban, az ATV Konkrétan című műsorában azt mondta a Fideszből kiugrott Tisza-vezérről:

Az egyetemen is arrogánsnak és nagyképűnek tartottam, és ennek hangot is adtam”.

„Az elmúlt húsz évben körülbelül három vagy négy alkalommal kerültem vele egy légtérbe, de akkor sem beszéltünk érdemben semmiről” – fogalmazott.

A politikusok korábban évfolyamtársak voltak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán.