Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megnézték, mit rejt a palackozott víz – a válasz rémisztőbb, mint hittük

Kocsis Máté

Kocsis Máté: Pártelnök ennyiszer nem verte még át a sajátjait

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Nem kívánom egyetlen Tisza-szavazónak se, hogy személyesen megismerje Magyar Pétert” – írta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője kedden a Facebook-oldalán. Kocsis Máté jól ismeri Magyar Pétert, a frakcióvezető és a későbbi pártvezér ugyanis korábban évfolyamtársak voltak a jogi egyetemen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéTisza PártpártelnökMagyar Péter

„Pártelnök ennyiszer nem verte még át a sajátjait, azok meg ájuldoznak tőle” – kommentálta saját bejegyzését Kocsis Máté.

kocsismáté
„Pártelnök ennyiszer nem verte még át a sajátjait, azok meg ájuldoznak tőle” – írta Kocsis Máté, Magyar Péterre utalva (forrás: YouTube)

Kocsis Máté tavaly áprilisban, az ATV Konkrétan című műsorában azt mondta a Fideszből kiugrott Tisza-vezérről:

Az egyetemen is arrogánsnak és nagyképűnek tartottam, és ennek hangot is adtam”.

Az elmúlt húsz évben körülbelül három vagy négy alkalommal kerültem vele egy légtérbe, de akkor sem beszéltünk érdemben semmiről – fogalmazott.

A politikusok korábban évfolyamtársak voltak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!