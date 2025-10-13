Megrongáltak a tiszások egy kormányzati plakátot, Kocsis Máté frappáns választ adott

„Miért zavarja a Tisza-aktivistákat a Tisza-adós plakát? Hát Tarr Zoltán óta tudjuk, hogy minden vágyuk többet adózni” – reagált közösségi oldalán Kocsis Máté egy fotóra, amelyen egy, a Tisza-adóról szóló megrongált kormányzati plakát látható. A Fidesz parlamenti államtitkára megjegyezte: erre kár fotózkodós, plakátrongálós „kihívást” szervezni. „Ha csak nem az a feladat, hogy az ukrán adatkezelőknek kedveskedjenek Ursula-portrékkal. Ez esetben jár a pont” – tette hozzá Kocsis Máté, utalva a Tisza Párt adatkezelési botrányára.

Kocsis Máté emlékeztetett, Magyar Péterék kormányra kerülésük esetén jelentős adóemeléseket vezetnének be (Forrás: Facebook)

A megrongált plakát egyébként a nemzeti konzultáció kitöltésére buzdít, amelyben a magyarok többek között a hosszú távú gázszerződésekről és az adórendszer jövőjéről is véleményt mondhatnak. Mint ismert, a Tisza Párt egy esetleges kormányra kerülés esetén:

a munkát terhelő adót, vagyis a személyi jövedelemadót brutálisan megemeli, 15-ről akár 22-33 százalékra,

a családi adókedvezmény eltörölnék,

az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentességét megszüntetnék,

a magyar vállalkozások társasági adóját csaknem háromszoros emelnék, 9 százalékról 25 százalékra.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára korábban hangsúlyozta: a magyar kormány a nemzeti konzultáció eredményeire támaszkodva tudja legerősebben megvédeni a magyar családokat a brüsszeli döntések következményeitől.