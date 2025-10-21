Kocsis Máté: A polgári tábor a gyűlölet ellen vonul a Békemeneten

Kocsis Máté a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy szerinte az október 23-ai Békemenet megmozdulás egyik fő célja, hogy a társadalom békét akaró többsége világos üzenetet küldjön az ellenzéki gyűlöletkampány szervezőinek.

A Fidesz frakcióvezetője úgy véli, hogy Magyar Péter „a gyűlölet nagykövete”, és a polgári tábor békés, de határozott választ ad majd erre az utcán. Kocsis Máté szerint éppen ezért a Békemenet nemcsak a háborúellenes kiállásról, hanem a gyűlöletkeltéssel szembeni fellépésről is szól majd. Fotó: Facebook

Kocsis Máté: Magyar Péter a gyűlölet nagykövete tulajdonképpen

Ezért leszünk sokan a Békemeneten!”

- írta a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán.

Arról van szó, hogy az egész mögött van egy Pressman által megindított influencer hergelés is, rengeteg külföldi pénz, iszonyatosan brutális gyűlölködő hangnem, a gyűlölet kultúrájának meghonosítása. Magyar Péter a gyűlölet nagykövete tulajdonképpen, és ebből nem következik semmi, ami jó lenne az ország számára”

- fogalmazott Kocsis Máté.

A frakcióvezető szerint a polgári tábor a gyűlöletkeltés, az ország destabilizálása és a háborús nyomásgyakorlás ellen kíván egységesen fellépni.

Szerintem a polgári tábor a gyűlölet ellen, az ország jövője érdekében és önmagában a minket körülvevő háborús helyzet felszámolása miatt nagyon nagy tömegekben fog megjelenni a Békemeneten”

- tette hozzá a politikus.