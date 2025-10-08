Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Már nincs remény? Moszkva sokkoló üzenete mindent borít

Tisza Világ

Kocsis Máté alaposan helyretette Magyar Péter emberét

16 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Radnai Márk, Magyar Péter embere szerint ujjlenyomattal és FaceID-val védett a Tisza Párt botrányos applikációja. Erre reagált most Kocsis Máté.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza VilágTisza Párttisza pártiBALLIBERÁLIS BUKÁSBALLIBERÁLIS BUKÁSOKRadnai MárkukránmobilalkalmazásMagyar Péteradatszivárgás

Radnai Márk, Magyar Péter embere egy videóban elmondta a Tisza Párt botrányos Tisza Világ elnevezésű alkalmazásának a bemutatásakor, hogy

„Tárolhatok benne személyes adatokat, ezért minden alkalommal ugyanúgy mint egy banki szolgáltatásnál csak FaceID-val lehet belépni.”

Ezzel kapcsolatban reagált Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője – utalva arra, hogy az ukrán fejlesztésű Tisza Világ elnevezésű alkalmazásból rengeteg adat szivárgott ki a napokban – ezt írta:

Meg ukrán jelszóval😂 річка Тиса тече (azaz folyik a Tisa folyó). Szerencsétlen.”

Korábban Radnai Márk azt is elmondta, hogy ujjlenyomattal és FaceID-val védett a Tisza Párt új applikációja.

Akkor erre így reagált Kocsis Máté:

Ez tök jó, te ökör! Ezek szerint már azok is az ukránoknál vannak.

Ezek szerint már az ujjlenyomatok is az ukránoknál vannak! – üzente Kocsis Máté Radnai Márknak

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!