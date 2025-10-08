Kocsis Máté alaposan helyretette Magyar Péter emberét

Radnai Márk, Magyar Péter embere egy videóban elmondta a Tisza Párt botrányos Tisza Világ elnevezésű alkalmazásának a bemutatásakor, hogy
„Tárolhatok benne személyes adatokat, ezért minden alkalommal ugyanúgy mint egy banki szolgáltatásnál csak FaceID-val lehet belépni.”
Ezzel kapcsolatban reagált Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője – utalva arra, hogy az ukrán fejlesztésű Tisza Világ elnevezésű alkalmazásból rengeteg adat szivárgott ki a napokban – ezt írta:
Meg ukrán jelszóval😂 річка Тиса тече (azaz folyik a Tisa folyó). Szerencsétlen.”
Korábban Radnai Márk azt is elmondta, hogy ujjlenyomattal és FaceID-val védett a Tisza Párt új applikációja.
Akkor erre így reagált Kocsis Máté:
Ez tök jó, te ökör! Ezek szerint már azok is az ukránoknál vannak.