Régi balosok újratöltve a Tisza Párt holdudvarában

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté arról beszélt, hogy a Tisza Párt körül a baloldal régi szereplői tűntek fel. Mint mondta, „a Tiszában ugyanazok a régi baloldali megmondó emberek jelentek meg, akiket már jól ismerünk. Régi szoci, meg SZDSZ-es holdudvarbéli figurák”.

Kocsis Máté

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Kocsis példaként említette Kéri Lászlót, Festményt Mária Zitát, Surányi Györgyöt és Forsthoffer Ágnest is. Utóbbiról azt mondta,

szegény úgy keveredett ebbe bele fiatal nő létére, hogy a szocialista felmenőktől és barátoktól a 90-es években még gyerekként azt hallgatta, hogy a Bokros-csomag jó.

A politikus hozzátette: „Bokros-csomag? Nem jó, kedves Ágnes.”

Kocsis Máté szavai szerint Magyar Péter mögött tehát nem új politikai erő, hanem a baloldal régi hálózata áll, amely már többször megbukott a magyar választók előtt.