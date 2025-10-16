„Sértődés-ária D-mollban” – Kocsis Máté odaszúrt Rost Andreának!

Rost Andrea egészen addig kormánypárti volt, ameddig 2023-ban be nem bukta az Állami Operaház igazgatói posztját – írta Kocsis Máté legújabb Facebook-bejegyzésében.

Kocsis Máté szerint Rost Andrea a Tiszához igazolva „operából drámára váltott” (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A Fidesz frakcióvezetője szerint ez volt az a pillanat, amikor az operaénekesnő „hirtelen rájött, hogy ez egy szörnyű diktatúra”. Kocsis hozzátette: Rost Andrea „operából drámára váltott”, és ironikusan úgy fogalmazott:

Puccini és Verdi után itt a legújabb mű: Sértődés-ária D-mollban.

A politikus posztja szerint Rost Andrea korábban kormányközeli szereplőként támogatta a kulturális életet, ám az Operaház főigazgatói posztjának elbukása után élesen bírálni kezdte a kormányt, majd Magyar Péter mellé állt.

Az énekesnő és a Tisza Párt vezetője korábban együtt is felléptek egy debreceni kampányeseményen, ahol Magyar Péter bírálta Rost Andrea előadását. A Kossuth-díjas operaénekesnő azóta több alkalommal megjelent a Tisza Párt rendezvényein, de politikai kérdésekben ritkán nyilatkozik.

Ahogyan azt korábban megírtuk, Rost Andrea a Hősök terén tartott tavalyi Tisza-megmozdulás után sem kommentálta Magyar Péter korábbi sértő kijelentéseit a saját híveiről és a nyugdíjasokról.