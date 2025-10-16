Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Bejelentették az Európai Unió küszöbön álló összeomlását

Rost Andrea

„Sértődés-ária D-mollban” – Kocsis Máté odaszúrt Rost Andreának!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis Máté szerint Rost Andrea addig volt kormánypárti, amíg el nem bukta az Operaház vezetői posztját. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: az énekesnő azóta „operából drámára váltott”, és a Tisza Párt mellé állt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rost AndreaoperaénekesnőMagyar Péter

Rost Andrea egészen addig kormánypárti volt, ameddig 2023-ban be nem bukta az Állami Operaház igazgatói posztját – írta Kocsis Máté legújabb Facebook-bejegyzésében.

Kocsis Máté szerint Rost Andrea a Tiszához igazolva „operából drámára váltott” (Fotó: MTI/Purger Tamás)
Kocsis Máté szerint Rost Andrea a Tiszához igazolva „operából drámára váltott” (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A Fidesz frakcióvezetője szerint ez volt az a pillanat, amikor az operaénekesnő „hirtelen rájött, hogy ez egy szörnyű diktatúra”. Kocsis hozzátette: Rost Andrea „operából drámára váltott”, és ironikusan úgy fogalmazott:

Puccini és Verdi után itt a legújabb mű: Sértődés-ária D-mollban.

A politikus posztja szerint Rost Andrea korábban kormányközeli szereplőként támogatta a kulturális életet, ám az Operaház főigazgatói posztjának elbukása után élesen bírálni kezdte a kormányt, majd Magyar Péter mellé állt.

Az énekesnő és a Tisza Párt vezetője korábban együtt is felléptek egy debreceni kampányeseményen, ahol Magyar Péter bírálta Rost Andrea előadását. A Kossuth-díjas operaénekesnő azóta több alkalommal megjelent a Tisza Párt rendezvényein, de politikai kérdésekben ritkán nyilatkozik.

Ahogyan azt korábban megírtuk, Rost Andrea a Hősök terén tartott tavalyi Tisza-megmozdulás után sem kommentálta Magyar Péter korábbi sértő kijelentéseit a saját híveiről és a nyugdíjasokról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!