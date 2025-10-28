Kocsis Máté: Ruszin-Szendi egy önimádó, magába szerelmes fiú

A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán reagált arra a kijelentésre, amelyet Ruszin-Szendi Romulusz tett egy lakossági fórumon. A Tisza Párt katonai szakértője arról beszélt, hogy a párt valódi programját azért nem hozzák nyilvánosságra, mert attól tartanak, hogy amiatt „bezárnák őket”.

Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Könnyen szakad a cérna. A méregzsák csak azért nem lök senkit az árokba, mert nem tud. Ruszin-Szendi is egy önimádó, magába szerelmes fiú, egy rettenetes embertípus. Nem véletlenül találtak egymásra Magyar Péterrel”

- írta Kocsis Máté a közösségi oldalán.