Kocsis Máté: Ruszin-Szendi egy önimádó, magába szerelmes fiú

A Fidesz frakcióvezetője kemény szavakkal reagált arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter bizalmasa egy lakossági fórumon arról beszélt: a Tisza Párt valódi programját nem hozzák nyilvánosságra, mert attól tartanak, „bezárnák őket”. Kocsis Máté szerint Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz személyisége és stílusa kísértetiesen hasonlít egymásra.
A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán reagált arra a kijelentésre, amelyet Ruszin-Szendi Romulusz tett egy lakossági fórumon. A Tisza Párt katonai szakértője arról beszélt, hogy a párt valódi programját azért nem hozzák nyilvánosságra, mert attól tartanak, hogy amiatt „bezárnák őket”.

Kocsis Máté szerint Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter nem véletlenül találtak egymásra.
A Fidesz frakcióvezetője kemény szavakkal reagált arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter bizalmasa egy lakossági fórumon arról beszélt: a Tisza Párt valódi programját nem hozzák nyilvánosságra, mert attól tartanak, „bezárnák őket". 
Fotó: MTI/Ujvári Sándor

 

Könnyen szakad a cérna. A méregzsák csak azért nem lök senkit az árokba, mert nem tud. Ruszin-Szendi is egy önimádó, magába szerelmes fiú, egy rettenetes embertípus. Nem véletlenül találtak egymásra Magyar Péterrel”

- írta Kocsis Máté a közösségi oldalán.

Kocsis Máté bejegyzése világossá tette: a Fidesz szerint a Tisza Párt nem felelős politikai erőként, hanem feszültségkeltő mozgalomként viselkedik.

 

