Rendkívüli

Európai katonákat küldenek Ukrajnába, már a dátum is megvan!

Kocsis Máté

Kocsis Máté az '56-os hősöket kutyákhoz hasonlító Ruszin-Szendiről: „Hülye bunkó”

44 perce
Egy korábbi beszédében, Gyurcsány Ferencéket megidéző stílusban kutyákhoz hasonlította az 1956-os hősöket a Tisza honvédelmi szakértője. Kocsis Máté nem hagyta szó nélkül a döbbenetes párhuzamot.
Kocsis MátéTisza PártRuszin-Szendi Romulusz1956

"Egy hülye bunkó. Mindig is az volt. (...) Egy komplexusos hülye. Elég szomorú, hogy egy ilyen ember felületet kap, meg elég szomorú, hogy valaha magas pozíciót viselt a Magyar Honvédségben. Az egyébként, hogy gyalázzák az 1956-os forradalmárokat, vagy legalábbis viccet csinálnak belőlük, abban semmi meglepő nincs. A baloldalon ennek sajnos hagyománya van" - így kommentálta Kocsis Máté Ruszin-Szendi Romulusz szavait.    

Kocsis Máté
Kocsis Máté kommentálta Ruszin-Szendi megdöbbentő szavait. 
Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Ahogy mi is beszámoltunk róla, Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter katonai tanácsadója egy lakossági fórumon gyalázatos kijelentést tett az 1956-os forradalom hősi halottairól, széles körű felháborodást kiváltva. A párteseményen arról beszélt, hogy az oroszok a forradalmárokon „úgy mentek át, mint majonézes tej a kutyán”.

 

 

