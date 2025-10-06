Hírlevél

Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak

Kocsis Máté

Kocsis Máté: Nem a szabadság jogának a része másokat pedofíliával vádolni

1 órája
A Fidesz frakcióvezetője szerint az ellenzék 15 éve épít egy hamis történetet a diktatúráról, amelyben élünk. Kocsi Máté hangsúlyozta: a rágalmazás és a pedofíliával való vádaskodás nem fér bele a sajtószabadságba.
Kocsis Máté a közösségi oldalán arról beszélt, hogy ellenfeleik évek óta sulykolják a diktatúra-narratívát, amit végül maguk is elhittek. Mint mondta, amikor a „diktatúra” megtorlást emleget, azt felnagyítják, miközben ez nem a sajtószabadság lényege. 

Kocsis Máté
Kocsis Máté egy bukott, liberális, drogos politikusnak nevezte Juhász Pétert.

Ez nem a sajtószabadság része, főleg nem egy bukott, liberális, drogos politikusnak, Juhász Péternek” 

 – fogalmazott Kocsis Máté. A politikus aláhúzta, hogy szintén nem a szabadság jogának a része másokat pedofíliával megvádolni és utána azt mondani, hogy „ja, hát én csak véleményt mondtam”.

"A drogos Juhász Péter mindig is előszeretettel terjesztett álhíreket"

Dobrev Klára szerepe is felvetődött

Kocsis hozzátette: a Demokratikus Koalíció politikusai ugyanígy járnak el, és reményét fejezte ki, hogy Dobrev Klára szerepe is minimum politikai vita tárgya lesz. Arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes megnézni, miért lelkesedik ennyire a DK vezetője a témában.

