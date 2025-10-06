Kocsis Máté: Nem a szabadság jogának a része másokat pedofíliával vádolni

Kocsis Máté a közösségi oldalán arról beszélt, hogy ellenfeleik évek óta sulykolják a diktatúra-narratívát, amit végül maguk is elhittek. Mint mondta, amikor a „diktatúra” megtorlást emleget, azt felnagyítják, miközben ez nem a sajtószabadság lényege.

Kocsis Máté egy bukott, liberális, drogos politikusnak nevezte Juhász Pétert.

Ez nem a sajtószabadság része, főleg nem egy bukott, liberális, drogos politikusnak, Juhász Péternek”

– fogalmazott Kocsis Máté. A politikus aláhúzta, hogy szintén nem a szabadság jogának a része másokat pedofíliával megvádolni és utána azt mondani, hogy „ja, hát én csak véleményt mondtam”.