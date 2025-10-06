Kocsis Máté: Nem a szabadság jogának a része másokat pedofíliával vádolni

Kocsis Máté a közösségi oldalán arról beszélt, hogy ellenfeleik évek óta sulykolják a diktatúra-narratívát, amit végül maguk is elhittek. Mint mondta, amikor a „diktatúra” megtorlást emleget, azt felnagyítják, miközben ez nem a sajtószabadság lényege.
Ez nem a sajtószabadság része, főleg nem egy bukott, liberális, drogos politikusnak, Juhász Péternek”
– fogalmazott Kocsis Máté. A politikus aláhúzta, hogy szintén nem a szabadság jogának a része másokat pedofíliával megvádolni és utána azt mondani, hogy „ja, hát én csak véleményt mondtam”.
Kocsis hozzátette: a Demokratikus Koalíció politikusai ugyanígy járnak el, és reményét fejezte ki, hogy Dobrev Klára szerepe is minimum politikai vita tárgya lesz. Arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes megnézni, miért lelkesedik ennyire a DK vezetője a témában.