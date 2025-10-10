Kocsis Máté: Szivárog a Tisza, árad az amatőrség

Éles hangvételű közösségi médiás bejegyzésben reagált Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Tisza Párt körül kirobbant újabb adatkezelési botrányra. Kocsis Máté szerint Magyar Péter pártjánál csak egy dolog működik „hatékonyan”, mégpedig az adatkiszivárgás.
A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté rövid, de kemény hangú Facebook-bejegyzésben kommentálta a Tisza Pártot érintő adatkiszivárgással kapcsolatos híreket.
Szivárog a Tisza, áradnak az adatok.
Legalább valami hatékonyan működik náluk.
Árad az amatőrség!”
- írta Facebook üzenetében Kocsis Máté.
A Fidesz frakcióvezetője a bejegyzésével arra reagált, hogy a Tisza Párthoz köthető zavaros adatkezelési ügyek, a belső szervezési hiányosságok és a kiszivárgott információk egy egyre növekvő, újabb botrányt kavartak mostanra Magyar Péter pártja körül.
