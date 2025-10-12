Ha-ha! Kocsis Máté újra odaszúrt: „A baloldali nárcisztikus pártja holtág lesz!”

A baloldali nárcisztikus ellopta az egyik szép folyónk nevét, szigeteket is álmodott hozzá, de egyre inkább úgy fest a helyzet, hogy ebből csak egy holtág lesz – írta posztjában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté a mentális egészség világnapján sajátos módon köszöntötte Magyar Pétert, most baloldali nárcisztikusként emlegette

A poszt egyben utalás lehetett arra, hogy csökken a támogatókból álló ún. Tisza-szigetek száma, és az eredetileg kitűzött határidőre biztosan nem sikerül 106 egyéni jelöltet állítani a folyónk nevét viselő pártnak.