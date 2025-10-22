Kocsis Máté szerint erre lehet számítani a Tisza-kormánytól

A Tisza Párt elnöke olyan szakértői anyagokat kap kézhez, amelyek szerint jelentős adóemelések és megszorítások várhatók egy Tisza-kormány alatt – vélte Kocsis Máté. A frakcióvezető állítása szerint a tervek között szerepel a nyugdíjak csökkentése, a személyi jövedelemadó emelése és többkulcsossá tétele, valamint a vállalkozói terhek növelése is. Példaként idézte Simonovits András közgazdászt, aki újabban Magyar Péterék szekerét tolja:

Kocsis Máté szerint a baloldali közgazdász, Simonovits András is elszólta már magát a Tisza Párt valódi szándékait illetően

Fotó: Ellenpont

A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak relatíve magasak, ezeket csökkenteni kéne.”

Baloldali irányba tart a Tisza

Kocsis úgy látja, hogy a Tisza valójában baloldali irányvonalat követ, és e szerint cselekedne kormányra kerülve.

Ha Tisza-kormány lesz, erre kell számítani. Ez egy baloldali program, a Tisza egy baloldali párt, ezért egy baloldali politikai programot fognak megvalósítani”

– fogalmazott a frakcióvezető. A politikus szerint a tervezett intézkedések a magyar emberek terheinek növekedését, különösen a nyugdíjasok és a kisvállalkozók számára kedvezőtlen változásokat hoznának.