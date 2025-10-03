Juhász Péter ezt nem teszi zsebre! Kocsis Máté nagyon keményen helyretette

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán ironikus hangvételben, rendkívül visszafogottan reagált Juhász Péter legújabb, brutálisan közönséges, trágár és agresszív megnyilvánulására.

A Fidesz frakcióvezetője kemény hangvételű bejegyzésben reagált Juhász Péterre, aki egy elképesztő, trágár és agresszív üzenetet küldött neki a közösségimédia-oldalán. Kocsis Máté szerint Juhász nem hősködhet és nem állíthatja be magát áldozatnak, hiszen tanúként hallgatták meg egy súlyos ügyben, amelyről maga állította, hogy információi vannak (Fotó: Facebook)

Kocsis Máté szerint Juhász Péternek a trágárkodás és a mártírkodás helyett inkább a bizonyítékait kellene bemutatnia

A drogok népszerűsítéséről elhíresült bukott balliberális politikus, radikális baloldali aktivista Juhász Péter a Facebook-oldalán azt üzente Kocsis Máténak, hogy:

Kocsis Máté kapja be.”

Erre a magyar közéletben példátlanul alpári hangvételű megnyilvánulásra válaszul Kocsis Máté így kezdte bejegyzését a közösségimédia-oldalán:

Juhász Péter egy trágár üzenetet címzett nekem, nyilván azért, mert ő lesz a megbékélés rendezvény egyik arca. Ez már annak jegyében megy valószínűleg.”

Kocsis két pontban foglalta össze álláspontját. Először is arra figyelmeztette Juhászt, hogy ne próbálja magát áldozatként feltüntetni.

Ne hősködj, ne próbáld magad áldozatként beállítani, és nem kell, hogy Puzsérék aggódjanak a szabadságodért, mert csak egyszerű tanúként hallgattak meg téged, még csak gyanúsított sem vagy. Igaz? Szóval ne mártírkodj!”

– írta a frakcióvezető.

Másodsorban Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy nem miatta, hanem saját állításai miatt került az ügyészség elé Juhász Péter.

Nem miattam állsz az ügyészség előtt, hanem magad miatt. Azzal házalsz ugyanis két hete mindenhol, hogy neked bizonyítékaid, információid, sőt konkrét informátorod is van egy súlyos pedofil ügyben. A hatóságoknak viszont kötelességük ezt kivizsgálni, értsd, kinyomozni egy ilyen bűnügyet, ezért téged, mint az ügy legfontosabb tanúját meghallgatnak, megpróbálják beszerezni az állítólagos bizonyítékokat.”

– fejtette ki a fideszes frakcióvezető, aki azt is megjegyezte, hogy feljelentést Juhász eddig nem tett, pedig ha valóban birtokában lennének a bizonyítékok, ez lett volna a kötelessége.

Azt már csak külön jegyzem, hogy szerintem te pontosan tisztában vagy azzal, hogy ez csak álhír, amit ti találtatok ki Látó Jánossal. Ha mégsem így van, akkor nagyon remélem, minden bizonyítékot odaadtál ma az ügyészeknek!”

– tette hozzá Kocsis Máté, majd végül ironikusan azzal zárta bejegyzését: