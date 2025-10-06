Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak

Kocsis Máté

Az ukránok már a tiszás telefonokban vannak

42 perce
A Tisza Párt újabb botrányba keveredett: kiderült, hogy az „Ukrán Tisza Világ” applikációt nem hazai fejlesztő készítette. Kocsis Máté szerint ezzel a szimpatizánsok személyes adatai is Ukrajnába kerülhettek.
Kocsis Máté éles hangvételű bejegyzéssel kommentálta a Tisza Párt hétfőn kirobbant új adatszivárgási botrányát. Mint írta, az applikációt letöltők nemcsak lelkes hűségpontokat gyűjtöttek, hanem akaratlanul is kiszolgáltatták legszemélyesebb adataikat – nevüket, címüket, képmásukat, sőt még ujjlenyomatukat is. 

Kocsis Máté
Kocsis Máté figyelmeztetett, hogy a Tisza Világ applikációval személyes adatok kerülhettek az ukránokhoz.
Forrás: YouTube

Gratulálunk mindenkinek, aki letöltötte az Ukrán Tisza Világ applikációt, az ukránok már a tiszás telefonokban vannak” 

– fogalmazott Kocsis.

Újabb adatbotrány a Tiszánál: Orbán Balázs kiosztotta Magyar Pétert

„A karcsúsított méregzsák pedig megint tagad” 

A frakcióvezető szerint a tiszás vezetés szokás szerint tagad és terel, sőt már oda jutottak, hogy lassan a saját maguk által bemutatott alkalmazásról sem akarnak tudni. Kocsis ironikusan hozzátette: 

Kérem, akik letöltötték az Ukrán Tisza Világ applikációt, ne írogassanak ide, nem tudok segíteni. A posztot csak az ossza meg, akinek nincsenek az adatai Ukrajnában!”

