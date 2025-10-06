Kocsis Máté éles hangvételű bejegyzéssel kommentálta a Tisza Párt hétfőn kirobbant új adatszivárgási botrányát. Mint írta, az applikációt letöltők nemcsak lelkes hűségpontokat gyűjtöttek, hanem akaratlanul is kiszolgáltatták legszemélyesebb adataikat – nevüket, címüket, képmásukat, sőt még ujjlenyomatukat is.
Gratulálunk mindenkinek, aki letöltötte az Ukrán Tisza Világ applikációt, az ukránok már a tiszás telefonokban vannak”
– fogalmazott Kocsis.
A frakcióvezető szerint a tiszás vezetés szokás szerint tagad és terel, sőt már oda jutottak, hogy lassan a saját maguk által bemutatott alkalmazásról sem akarnak tudni. Kocsis ironikusan hozzátette:
Kérem, akik letöltötték az Ukrán Tisza Világ applikációt, ne írogassanak ide, nem tudok segíteni. A posztot csak az ossza meg, akinek nincsenek az adatai Ukrajnában!”