Kocsis Máté

Kocsis Máté üzenete: Békemenetre fel! Ott találkozunk!

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője a Békemeneten megjelenő embereket, azok világnézetét, és az egész esemény hangulatát mutatta be legújabb videójában.
Kocsis Máté legújabb videós üzenetében rámutatott, hogy

Ez egy olyan alkalom, ahol az egy dolog, hogy együtt van a polgári tábor, és élménynek is felemelő…”

Kocsis Máté a Harcosok órája című műsorban beszélt a Békemenetről. Forrás: Kocsis Máté Facebook
Kocsis Máté a Harcosok órája című műsorban beszélt a Békemenetről. Fotó: Kocsis Máté Facebook

 

Hiszen, mint a videóban kifejti, a Békemeneten résztvevők olyan jó hangulatban és szeretetben vannak, hogy ez napokra, hetekre feltölti az embert.

Az itt megjelenő rengeteg ember a világ nagy dolgairól ugyanúgy gondolkodik, és ugyanazt akarja.

Szeretik a családjaikat, vannak gyermekeik, nem szeretik a háborút, meg akarják óvni a hazájukat mindentől.”

 

A Békemenet fontosságáról és történetéről itt olvashat.

 

