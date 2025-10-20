Zánkán nem cukkinivel pózoltak, hanem harcosokkal vonultak fel

Hírlevél

A hétvégi zánkai Harcosok Klubja-táborban nem kamuprofilok, hanem több mint másfél ezer valódi harcos gyűlt össze – közel kétszer annyian, mint az első sátoraljaújhelyi alkalmon. Kocsis Máté szerint a kontraszt különösen éles Magyar Péter cukkinis performanszához képest.
Kocsis Máté legújabb videójában arról számolt be, hogy Zánkán szombat-vasárnap olyan közösség gyűlt össze, amely nem a közösségi média álprofiljairól, hanem hús-vér emberek hitéről és elszántságáról szól. A Harcosok Klubja-tábor ezúttal közel kétszer akkora tömeget mozgatott meg, mint a sátoraljaújhelyi első alkalom: több mint 1500 résztvevő érkezett, akik a kormánypárti értékközösség erejét demonstrálták. 

Kocsis Máté
Magyar Péter megint csúnyán felsült – amit Kocsis Máté nem mulasztott el az orra alá dörgölni.
Forrás: Facebook

Ilike se volt, töltött cukkini se, de volt több mint 1500 olyan ember, akiktől a MANökken idegben volt egész nap” 

– fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője, utalva Magyar Péter bejegyzésére, amelyben a Tisza-vezér nyers cukkinikkel pózol, azt állítva, hogy „Ilikével” töltött cukkinit készítenek gyerekeknek. Apró szépséghiba, hogy sem Ilike, sem gyerekek hiányoztak a képről... 

Folytatódik a Harcosok Klubja edzőtábor – Orbán Viktor is üzent

Több ezren helyett másfél ezren – de mind valódiak

A sátoraljaújhelyi indulás után Zánka bizonyította, hogy a Harcosok Klubja-tábor nem egyszeri villanás volt, hanem egyre bővülő mozgalmi tér. A résztvevők nem pózolni, hanem találkozni, beszélgetni, erőt meríteni mentek el – ami éles ellentétben áll a közösségi médiás „cukkinizéssel”. Kocsis szerint a hitelesség lett a tábor legfontosabb üzenete: valódi emberek, valós közösség, nem pedig kattintásokra gyártott hangulatfényképek.

