Zánkán nem cukkinivel pózoltak, hanem harcosokkal vonultak fel

Kocsis Máté legújabb videójában arról számolt be, hogy Zánkán szombat-vasárnap olyan közösség gyűlt össze, amely nem a közösségi média álprofiljairól, hanem hús-vér emberek hitéről és elszántságáról szól. A Harcosok Klubja-tábor ezúttal közel kétszer akkora tömeget mozgatott meg, mint a sátoraljaújhelyi első alkalom: több mint 1500 résztvevő érkezett, akik a kormánypárti értékközösség erejét demonstrálták.

Magyar Péter megint csúnyán felsült – amit Kocsis Máté nem mulasztott el az orra alá dörgölni.

Forrás: Facebook

Ilike se volt, töltött cukkini se, de volt több mint 1500 olyan ember, akiktől a MANökken idegben volt egész nap”

– fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője, utalva Magyar Péter bejegyzésére, amelyben a Tisza-vezér nyers cukkinikkel pózol, azt állítva, hogy „Ilikével” töltött cukkinit készítenek gyerekeknek. Apró szépséghiba, hogy sem Ilike, sem gyerekek hiányoztak a képről...