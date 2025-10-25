Koncz Zsófia: Brüsszel adóemelésekkel sújtaná a gyermekes családokat

Koncz Zsófia új videójában elmondta, az elmúlt években Magyarországon egyedülálló családtámogatási rendszer épült ki, amely világszinten is kiemelkedő. Mint mondta, „világszinten ma már több mint harmincféle intézkedés segíti a családok mindennapjait”.

Koncz Zsófia

Fotó: Facebook/Koncz Zsófia

Az államtitkár szerint a kormány Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját indította el, amely négy év alatt 4000 milliárd forintot juttat a magyar családoknak.

2026-tól félmillió, 2029-től pedig már egymillió anya lesz személyijövedelemadó-mentes Magyarországon

– fogalmazott.

Koncz Zsófia hangsúlyozta: „Brüsszel háborúra készül, pénzt akar behajtani, ezért adóemeléseket és megszorításokat vár el a tagállamoktól.” Hozzátette, a Tisza Párt is előkészítette adóemelési terveit, amelyek szerinte a gyermekes családokat sújtanák leginkább.

A politikus kiemelte, hogy a kormány nem adóemelésre, hanem további családi adócsökkentésre készül, és ennek részeként októbertől a háromgyermekes anyák, januártól pedig a kétgyermekes anyák kapnak SZJA-mentességet.

Brüsszel ezeket az adókedvezményeket kezdettől ellenzi, és olyan kormányt akar, amely végrehajtja az adóemeléseket

– mondta.

Koncz Zsófia szerint a magyar embereknek most lehetőségük van kifejezni véleményüket: „Ezért arra biztatok mindenkit, hogy vegyen részt a most zajló nemzeti konzultációban, és tiltakozzunk a családi adókedvezmények eltörlése ellen.”