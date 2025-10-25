Hírlevél

Leleplező fordulat a Szőlő utcai ügyben

Koncz Zsófia

Koncz Zsófia: Brüsszel adóemelésekkel sújtaná a gyermekes családokat

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint Magyarország családtámogatási rendszere veszélybe kerülhet, ha Brüsszel és a hazai baloldal adóemelési tervei megvalósulnak. Úgy fogalmazott: „Nem adóemelésre, hanem további családi adócsökkentésre van szükség.”
Koncz Zsófia új videójában elmondta, az elmúlt években Magyarországon egyedülálló családtámogatási rendszer épült ki, amely világszinten is kiemelkedő. Mint mondta, „világszinten ma már több mint harmincféle intézkedés segíti a családok mindennapjait”.

Koncz Zsófia
Koncz Zsófia
Fotó: Facebook/Koncz Zsófia

Az államtitkár szerint a kormány Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját indította el, amely négy év alatt 4000 milliárd forintot juttat a magyar családoknak. 

2026-tól félmillió, 2029-től pedig már egymillió anya lesz személyijövedelemadó-mentes Magyarországon

– fogalmazott.

Koncz Zsófia hangsúlyozta: „Brüsszel háborúra készül, pénzt akar behajtani, ezért adóemeléseket és megszorításokat vár el a tagállamoktól.” Hozzátette, a Tisza Párt is előkészítette adóemelési terveit, amelyek szerinte a gyermekes családokat sújtanák leginkább.

A politikus kiemelte, hogy a kormány nem adóemelésre, hanem további családi adócsökkentésre készül, és ennek részeként októbertől a háromgyermekes anyák, januártól pedig a kétgyermekes anyák kapnak SZJA-mentességet.

Brüsszel ezeket az adókedvezményeket kezdettől ellenzi, és olyan kormányt akar, amely végrehajtja az adóemeléseket

– mondta.

Koncz Zsófia szerint a magyar embereknek most lehetőségük van kifejezni véleményüket: „Ezért arra biztatok mindenkit, hogy vegyen részt a most zajló nemzeti konzultációban, és tiltakozzunk a családi adókedvezmények eltörlése ellen.”

 

