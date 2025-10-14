Robbanásszerű érdeklődés a háromgyermekes anyák adókedvezménye iránt

A program október 1-jei indulása óta rekordgyorsasággal érkeznek a kérelmek, és a kedvezmény igénylésére többféle mód is elérhető – ismertette Koncz Zsófia a közmédia űsorában. Az érintettek a NAV honlapján, a munkáltatón keresztül, vagy legkésőbb az adóbevalláskor is benyújthatják az igényt.

Koncz Zsófia rámutatott:

Koncz Zsófia rámutatott: jelentős anyagi előnyökhöz juttatja a háromgyermekes anyákat az szja-mentesség.

Fotó: Pinterest

Az szja-mentesség egy átlagkeresetű háromgyermekes édesanyának havonta 109 ezer forintos pluszt jelent, ami éves szinten 1,3 millió forinttal növeli a család bevételét.

Mindez jól mutatja – mondta –, hogy a magyar adórendszer valóban a családokat helyezi középpontba, és a munkavállaló édesanyák megbecsülését szolgálja.

Az államtitkár szerint a magyar családpolitika iránt komoly nemzetközi érdeklődés mutatkozik: a görög kormány is hasonló programokat készít elő, az Egyesült Államokban pedig a Trump-adminisztráció is pozitív példaként tekint a magyar modellre.