Robbanásszerű érdeklődés a háromgyermekes anyák adókedvezménye iránt

A program október 1-jei indulása óta rekordgyorsasággal érkeznek a kérelmek, és a kedvezmény igénylésére többféle mód is elérhető – ismertette Koncz Zsófia a közmédia űsorában. Az érintettek a NAV honlapján, a munkáltatón keresztül, vagy legkésőbb az adóbevalláskor is benyújthatják az igényt.
Koncz Zsófia rámutatott:
Az szja-mentesség egy átlagkeresetű háromgyermekes édesanyának havonta 109 ezer forintos pluszt jelent, ami éves szinten 1,3 millió forinttal növeli a család bevételét.
Mindez jól mutatja – mondta –, hogy a magyar adórendszer valóban a családokat helyezi középpontba, és a munkavállaló édesanyák megbecsülését szolgálja.
Az államtitkár szerint a magyar családpolitika iránt komoly nemzetközi érdeklődés mutatkozik: a görög kormány is hasonló programokat készít elő, az Egyesült Államokban pedig a Trump-adminisztráció is pozitív példaként tekint a magyar modellre.
Bölcsődefejlesztés és családbarát roadshow
Koncz Zsófia kiemelte, hogy elindult a családbarát roadshow is, amely az ország számos településére eljut. A program részeként a bölcsődei vezetőknek és védőnőknek szakmai fórumokat szerveznek, a családokat pedig közösségi események, koncertek és gyermekprogramok várják. Hozzátette: a kormány minden vidéki bölcsődébe kismotorokat juttat el, ezzel is hangsúlyozva a kisgyermekes családok és a korai nevelés fontosságát.
2010-hez képest megduplázták a bölcsődei férőhelyek számát 32 500-ról 70 ezerre, és ma már 1250 településen működik bölcsőde – négyszer annyin, mint 15 évvel ezelőtt.
Brüsszel progresszív adózást akar
Koncz Zsófia szerint Brüsszel folyamatosan támadja a magyar adó- és családpolitikai modellt, miközben progresszív adózást erőltetne vissza. Szerinte ez már megbukott korábban, hiszen „mindenki rosszul járt vele”. Az államtitkár hangsúlyozta: az alacsony adók politikája védi a családokat, a vállalkozásokat és a munkahelyeket. Ezért is fontos a nemzeti konzultáció, amelyben a magyarok megerősíthetik ezt az irányt – mondta, hozzátéve, hogy a Tisza Párt Brüsszel elvárásait hajtaná végre, míg a kormány a magyar családokat védi.