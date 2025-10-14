Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Koncz Zsófia

Robbanásszerű érdeklődés a háromgyermekes anyák adókedvezménye iránt

19 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Október eleje óta már több mint 50 ezer háromgyermekes édesanya kérte a személyi jövedelemadó-mentességet a NAV online felületén – közölte a családokért felelős államtitkár. Koncz Zsófia szerint a magyar családpolitika nemzetközi minta, miközben Brüsszel továbbra is támadja az alacsony adók politikáját.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Koncz ZsófiaBrüsszelNemzeti konzultációsháromgyermekes édesanyaNAVszja-mentesség

A program október 1-jei indulása óta rekordgyorsasággal érkeznek a kérelmek, és a kedvezmény igénylésére többféle mód is elérhető – ismertette Koncz Zsófia a közmédia űsorában. Az érintettek a NAV honlapján, a munkáltatón keresztül, vagy legkésőbb az adóbevalláskor is benyújthatják az igényt.
Koncz Zsófia rámutatott: 

Koncz Zsófia
Koncz Zsófia rámutatott: jelentős anyagi előnyökhöz juttatja a háromgyermekes anyákat az szja-mentesség.
Fotó: Pinterest

Az szja-mentesség egy átlagkeresetű háromgyermekes édesanyának havonta 109 ezer forintos pluszt jelent, ami éves szinten 1,3 millió forinttal növeli a család bevételét. 

Mindez jól mutatja – mondta –, hogy a magyar adórendszer valóban a családokat helyezi középpontba, és a munkavállaló édesanyák megbecsülését szolgálja.

Az államtitkár szerint a magyar családpolitika iránt komoly nemzetközi érdeklődés mutatkozik: a görög kormány is hasonló programokat készít elő, az Egyesült Államokban pedig a Trump-adminisztráció is pozitív példaként tekint a magyar modellre.

Kormányinfó: negyedmillió háromgyermekes anya vált jogosulttá az szja-mentességre

Bölcsődefejlesztés és családbarát roadshow

Koncz Zsófia kiemelte, hogy elindult a családbarát roadshow is, amely az ország számos településére eljut. A program részeként a bölcsődei vezetőknek és védőnőknek szakmai fórumokat szerveznek, a családokat pedig közösségi események, koncertek és gyermekprogramok várják. Hozzátette: a kormány minden vidéki bölcsődébe kismotorokat juttat el, ezzel is hangsúlyozva a kisgyermekes családok és a korai nevelés fontosságát.

2010-hez képest megduplázták a bölcsődei férőhelyek számát 32 500-ról 70 ezerre, és ma már 1250 településen működik bölcsőde – négyszer annyin, mint 15 évvel ezelőtt.

Brüsszel progresszív adózást akar

Koncz Zsófia szerint Brüsszel folyamatosan támadja a magyar adó- és családpolitikai modellt, miközben progresszív adózást erőltetne vissza. Szerinte ez már megbukott korábban, hiszen „mindenki rosszul járt vele”. Az államtitkár hangsúlyozta: az alacsony adók politikája védi a családokat, a vállalkozásokat és a munkahelyeket. Ezért is fontos a nemzeti konzultáció, amelyben a magyarok megerősíthetik ezt az irányt – mondta, hozzátéve, hogy a Tisza Párt Brüsszel elvárásait hajtaná végre, míg a kormány a magyar családokat védi.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!