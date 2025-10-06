Történelmi pillanat a családoknak: elindult az szja-mentesség, 250 ezer anya jár jobban!

A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hétfői budapesti sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy október elsejével új korszak kezdődött a háromgyermekes édesanyák számára. Koncz Zsófia szerint az szja-mentesség bevezetése „történelmi döntés”, amely mintegy 250 ezer anyát érint, és közülük már 36 ezren módosították is adóelőleg-nyilatkozatukat, hogy igénybe vehessék a kedvezményt.

Koncz Zsófia

Fotó: Facebook/Koncz Zsófia

Az érintettek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján, illetve a munkáltatójuknál is elintézhetik a szükséges adminisztrációt – tette hozzá.

Az államtitkár rámutatott, hogy az intézkedés egy átlagkeresetű, háromgyermekes édesanya számára havi 109 ezer forint megtakarítást jelenthet.

Kiterjesztett támogatási rendszer

Koncz Zsófia elmondta, a kormány ezzel párhuzamosan megkezdte a családi adókedvezmény megduplázását, szja-mentessé tette a csecsemőgondozási díjat (csed), és 2025 januárjától több lépcsőben kiterjeszti az szja-mentességet a kétgyermekes anyákra is. Emellett bővül azok köre is, akik egy gyermeket nevelnek 30 éves koruk alatt – ők szintén adómentességet élvezhetnek majd.

Az államtitkár kiemelte, hogy a családpolitika a kormány egyik alappillére: 2010-hez képest a családokra fordított költségvetési támogatás ötszörösére nőtt. „Jövőre már 4800 milliárd forintot, a GDP 5 százalékát fordítjuk erre a célra” – mondta.

A támogatás védelme nemzetközi szinten

Koncz Zsófia arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány családbarát intézkedéseit „folyamatosan támadja és kritizálja” az ellenzék és az Európai Bizottság, ugyanakkor a magyar emberek többsége támogatja ezeket.

„A jövő szempontjából a magyar családok megerősítése kulcsfontosságú” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a kormány a nemzeti konzultációban is kikéri a lakosság véleményét többek között az adórendszerről, a családi adókedvezményről és a rezsicsökkentésről, hogy ezeket az intézkedéseket nemzetközi szinten is meg tudja védeni.

Társadalmi támogatottság a háttérben

A sajtótájékoztatón Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke ismertette a szervezet legfrissebb kutatását, amely a nagycsaládos anyák szja-mentességének társadalmi megítélését vizsgálta.