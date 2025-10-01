Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor nagyon fontos bejelentést tett a nyugdíjakról

Koncz Zsófia

Új korszak kezdődött a háromgyermekes édesanyák számára

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb jelentős kedvezmény érkezett a családoknak: 2025. október 1-jétől a háromgyermekes édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Erről Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár beszélt közösségi oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Koncz Zsófiacsaládi adókedvezményháromgyermekes édesanyakétgyermekes édesanyaNAVadóelőleg nyilatkozatadómentességszja-mentesség

Koncz Zsófia példákat is említett: egy havi 300 ezer forintot kereső anya 45 ezer, egy 600 ezret kereső 90 ezer, míg egy átlagbért kereső több mint 100 ezer forinttal tarthat meg többet havonta. Ez éves szinten akár egymillió forint feletti pluszt is jelenthet.

Koncz Zsófia
Október 1-jén élesedik a háromgyermekes édesanyák adómentessége - mondta Koncz Zsófia.
Forrás: Unsplash

Koncz Zsófia hozzátette: ha kiskorú gyermek is van a családban, sok édesanyának a teljes bruttó bér nettóként érkezik. Emellett 2026-tól a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is adómentességet kapnak, és januártól 50 százalékkal tovább emelkedik a családi adókedvezmény.

2026-ban is folytatódik Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja, mert mi az adócsökkentés politikájában hiszünk, nem az adóemelésekben” 

– hangsúlyozta szja-mentességgel kapcsolatban az államtitkár.

Figyelem, szerdán élesedik az egyik legnagyobb adócsökkentés!

Így lehet adómentességet igényelni

Mint mondta, a szabályozás kortól és a gyermekek életkorától függetlenül minden háromgyermekes édesanyára vonatkozik, így mintegy 250 ezer család élhet vele. Az személyi jövedelemadó mentességet egy adóelőleg-nyilatkozattal lehet igényelni a munkáltatónál vagy a NAV honlapján. Aki októberben leadja a dokumentumot, már novemberben a megemelt fizetést kaphatja kézhez. Akik később intézik, azok az éves adóbevallásban egy összegben érvényesíthetik a kedvezményt. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!