Új korszak kezdődött a háromgyermekes édesanyák számára

Koncz Zsófia példákat is említett: egy havi 300 ezer forintot kereső anya 45 ezer, egy 600 ezret kereső 90 ezer, míg egy átlagbért kereső több mint 100 ezer forinttal tarthat meg többet havonta. Ez éves szinten akár egymillió forint feletti pluszt is jelenthet.

Október 1-jén élesedik a háromgyermekes édesanyák adómentessége - mondta Koncz Zsófia.

Koncz Zsófia hozzátette: ha kiskorú gyermek is van a családban, sok édesanyának a teljes bruttó bér nettóként érkezik. Emellett 2026-tól a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is adómentességet kapnak, és januártól 50 százalékkal tovább emelkedik a családi adókedvezmény.

2026-ban is folytatódik Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja, mert mi az adócsökkentés politikájában hiszünk, nem az adóemelésekben”

– hangsúlyozta szja-mentességgel kapcsolatban az államtitkár.