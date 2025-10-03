Hírlevél

Rendkívüli

Ez egyre félelmetesebb: pusztító vírust alkotott a mesterséges intelligencia

Lázár János

Lázár: Koppenhágában és Vásárosnaményban is ugyanazért harcolunk

Olvasási idő: 2 perc
Lázár János videót tett közzé, amelyben Orbán Viktor koppenhágai szereplését és saját vásárosnaményi fórumát kapcsolta össze. A miniszter szerint mindkét helyszínen ugyanazért harcolnak.
„Kinek-kinek a nyelvén, de csak a magunk elvén! Koppenhágában és Vásárosnaményban is ugyanazért harcolunk” – írta Facebook oldalán Lázár János, a mellékelt videón pedig az látható, ahogy Orbán Viktor az EU-csúcson tárgyal, míg a miniszter Vásárosnaményban tart Lázárinfót.

Fotó: Facebook/Lázár János

Lázárinfón a pedofil bűnök szigorú büntetéséről beszélt

A fórumon Lázár János kijelentette: mivel az Európai Unió tagjaként Magyarországon nem lehet visszaállítani a halálbüntetést, ezért két lehetőség jöhet szóba a legsúlyosabb pedofil bűncselekmények elkövetőivel szemben – a tényleges életfogytiglan, vagy a kémiai kasztrálás.

Mint mondta, ha Magyarország megengedhetné, akkor a halálbüntetésnek „joga, helye és igazsága lenne”. Hangsúlyozta, hogy Kocsis Mátéval már egyeztettek a jogszabály előkészítéséről, és a legdurvább büntetés pártján állnak.

 

