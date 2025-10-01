Hírlevél

Orbán Viktor

Minden irányból támadják Magyarországot – Orbán Viktor elmondta, mi most a tét

Most minden irányból támadnak, mert vannak az európai kollégáim, akiknek egy része nem ért velem egyet, vannak a bizottsági tisztségviselők, meg az otthoni ellenzék – közölte a miniszterelnök.
Orbán ViktoreucsúcsminiszterelnökEurópai Unió

Három komoly téma van, amivel meg kell küzdeni a mai napon – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán a Koppenhágában jelenleg is zajló EU-csúcsról. A magyar kormányfő kifejtette:

Egyrészt politikai döntéseket akarnak hozni, hogy ismerjük el az ukrán-orosz háborút saját háborúként. A lengyel miniszterelnök kezdeményezte ezt, de a Bizottság elnöke is támogatja.

A második, hogy adjunk több pénzt ennek megfelelően Ukrajnának. A harmadik, hogy gyorsítsuk fel Ukrajna tagságát, és ennek a következményeként egy negyedik pedig az, hogy ne vásároljunk olajat meg gázt Oroszországtól.

Ezek mind ellentétesek Magyarország érdekeivel, és ezekre nekem nemet kell mondanom. Ezt hívják itt ketrecharcnak

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Ráadásul most minden irányból támadnak, mert vannak az európai kollégáim, akiknek egy része nem ért velem egyet, vannak a bizottsági tisztségviselők, meg az otthoni ellenzék. Erős nap lesz, de majd megküzdünk ezzel – írta Orbán Viktor.

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Donald Tusknak

 

