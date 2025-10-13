Közel 90 milliárd kórházi energetikára, de a megtakarításnak is megvan már a helye

89 milliárd forint támogatás segíti 90, többségében kórház és mentőállomás korszerűsítését országszerte. Az energetikai korszerűsítés eredményeképpen keletkező megtakarításokat a betegek magasabb minőségű ellátására használhatják az intézmények. A cél, hogy legalább 30 százalékos megtakaratást érjenek el – közölte Takács Péter egészségügyi államtitkár.

Országszerte 90 egészségügyi intézmény, többségében kórház, mentőállomás korszerűsödhet

Fotó: Facebook/Takács Péter

A ma megjelent pályázatot Steiner Attilával, a Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkárával és Dr. Ralovich Zsolttal, az Észak-budai Szent János Centrumkórház főigazgatójával közösen jelentették be a Kútvölgyi Szakrendelőben.

„A fejlesztések magukban foglalják a hőszigetelést, nyílászárócserét, fűtési és hűtési rendszerek modernizálását, valamint megújuló energiaforrások – például napkollektorok, hőszivattyúk és napelemek telepítését”

– tette hozzá.

A kórház és mentőállomás fejlesztések példamutatóak

Az államtitkár azt is megjegyezte, a fejlesztésekkel az egészségügyi intézmények nemcsak energiatakarékosabbá és környezetbarátabbá válnak, hanem példát is mutatnak a zöld átállásban.