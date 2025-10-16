Kormányszóvivő: Nem akarjuk, hogy a fiainkat Ukrajnába vigyék, ez nem a mi háborúnk!

A Tisza Párt sok aljas és veszélyes tervvel bukik le nap mint nap. Mindegyik közül számomra, mint édesanya számára a legnagyobb figyelmeztetés az a sorkatonaságról szóló nyilatkozatuk – közölte Vitályos Eszter kormányszóvivő a közösségi oldalán megjelent videóban csütörtökön.

A Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz ugyanis azt mondta, hogy amikor eljön az idő, akkor ők „berántanak mindenkit azonnal”.

„...amúgy a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani. A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan. Tehát, ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal.”

Nos, ez egy tipikus háborúpárti mondat! Ami azért veszélyes, mert Brüsszel nyíltan háborúzni akar, Európát és a tagállamokat háborús döntésekre akarják kényszeríteni.

A Tisza Párt pedig, mint Brüsszel bábja pedig tényleg be is rántaná Magyarországot a háborúba és berántaná a fiatalokat, a fiainkat egy olyan háborúba, ami nem is miénk.

Mint egy 22 éves fiú édesanyja ezért én is aláírom a NEM A MI HÁBORÚNK petíciót, mert azt hiszem minden anya nevében mondhatom, hogy mi biztosan nem akarjuk, hogy a fiainkat Ukrajnába vigye a Tisza Párt! Ez nem a mi háborúnk! Biztatok minden édesanyát és mindenkit, hogy hangosan üzenjük meg Brüsszel bábjainak: Sürgősen el a kezekkel a fiainktól! – mondta Vitályos Eszter.