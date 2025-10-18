Hírlevél

Rendkívüli!

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

Ruszin-Szendi Romulusz

Németországban napirenden a kötelező sorkatonaság – Magyarországon Ruszin-Szendi tett kijelentést

29 perce
A német Bundestagban megkezdődött a vita a sorkatonaság újraszabályozásáról: egyes javaslatok kötelező elemet is tartalmaznának. Magyarországon a Tisza Párt szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz többször is arról beszélt, hogy „ha baj van, mindenkit be kell rántani”.
Ruszin-Szendi RomuluszTisza Pártsorkatonaság

A német kormánykoalícióban heves vita bontakozott ki a katonai szolgálat jövőjéről. A CDU/CSU és az SPD szereplői elsősorban a részletekről vitatkoznak, de a kötelező sorkatonaság bevezetésének lehetősége ismét napirendre került – írja az Ellenpont.  

Ruszin-Szendi Romulusz mostmár tagadja, hogy a kötelező sorkatonaság visszaállítása mellett érvelt volna. Fotó: Szabó Gábor/Origo
Ruszin-Szendi Romulusz mostmár tagadja, hogy a kötelező sorkatonaság visszaállítása mellett érvelt volna
Fotó: Szabó Gábor/Origo

A tervezet — amely a svéd modellt emlegeti — alapvetően az önkéntességre építene, de ha nem teljesülnek a toborzási célok, akkor sorsolással vagy más kötelező mechanizmussal is pótolnák a hiányt. A vita során felmerült a korábban javasolt „sorsolás” ötlete is, amit több forrás is említett.  

A német védelempolitikai törekvések hátterében NATO-kötelezettségek és a létszámbővítés állnak: 

a cél évtizedek alatt mintegy százezres nagyságrendben több katonát rendszerben tartani.

Ezt a törekvést egyébként több nemzetközi hírügynökség is megerősítette.  

Magyarországon a kérdés különös hangsúllyal jelent meg, miután a Tisza Párthoz kötődő szereplők közül Ruszin-Szendi Romulusz több nyilvános megszólalásban is arról beszélt, hogy „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, és hogy „ha baj van, mindenkit be fogunk vonni”. Ezt az Ellenpont is idézi, és több hazai lap is foglalkozott az üggyel.  

 

