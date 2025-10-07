Kovács Zoltán: Brüsszel ismét megvédett egy antifa terroristát – Ilaria Salis helye a börtönben lenne, nem az EP-ben

Kovács Zoltán államtitkár szerint újabb botrányos döntést hozott az Európai Parlament: nem függesztették fel Ilaria Salis mentelmi jogát, így az olasz antifa aktivista továbbra is mentességet élvez a felelősségre vonás alól. A szavazás szoros eredményt hozott – 306 képviselő támogatta, 305 ellenezte a mentelmi jog fenntartását, vagyis mindössze egyetlen szavazaton múlt, hogy Salis megúszta az eljárást.

Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára szerint Ilaria Salis nem emberi jogi harcos, hanem egy szélsőséges, aki a terrorizmus propagandáját terjeszti

Fotó: Olivier Hoslet / MTI/EPA

Kovács Zoltán: Magyarország továbbra is elutasítja a terrorizmus bármiféle támogatását

A döntés után Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára kemény hangvételű bejegyzésben reagált.

Az Európai Parlament fenntartotta az antifa terrorista, Ilaria Salis mentelmi jogát – 306 igen, 305 nem. Egy szavazaton múlt. Ismétlést kértek, mert az egyik néppárti képviselő kártyája nem működött, de az EP elnöke nem engedte az újraszavazást. Ez Brüsszel »jogállamisága« a gyakorlatban.”

– írta Kovács, aki szerint az ügy jól mutatja, hogyan működik a brüsszeli hatalmi gépezet, ha Magyarországról van szó: a szabályokat mindig politikai érdekek szerint alkalmazzák.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy Salis nem politikai üldözött, hanem erőszakos bűnöző, akit a magyar hatóságok 2023-ban fogtak el, miután antifa csoportokkal együtt Budapest utcáin támadt emberekre.

Egy erőszakos antifa bűnöző, aki azért jött Magyarországra, hogy Budapest utcáin vadásszon politikai ellenfeleire – 2023-ban bűntársaival találomra vertek félholtra, véresre embereket. A magyar hatóságok elfogták, bíróság elé állították, de az Európai Parlament mentelmi joga mögé bújva megúszta a felelősségre vonást. Salis helye a börtönben van – nem az EP-ben!”

– fogalmazott Kovács Zoltán.

Az államtitkár szerint a döntés újabb fejezete annak a politikai képmutatásnak, amelyben Brüsszel a jogállamiság nevében védi a szélsőségeseket, miközben rendre támadja Magyarországot.

A magyar kormány ezzel szemben:

a békét,

a rendet,

és a biztonságot védi -

és következetesen fellép az erőszakos, radikális mozgalmakkal szemben.

Ne feledjük: az a brüsszeli elit, amelyik menedéket nyújt a Salis-féle szélsőségeseknek, most Izrael elszigetelésén dolgozik. Magyarország továbbra is kiáll Izrael mellett, és elutasítja a terrorizmus bármiféle támogatását. Mi nemet mondunk az antiszemitizmusra, a terrorizmusra és arra a radikális baloldali agendára, ami Európa békéjét és biztonságát fenyegeti”

– hangsúlyozta Kovács Zoltán, aki szerint az Európai Parlament döntése morálisan vállalhatatlan, mivel az EP képviselői a terrorizmus eszméit terjesztő aktivisták mögé álltak, miközben az erőszakos cselekmények áldozatai semmiféle igazságszolgáltatást nem kaptak.