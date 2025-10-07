Kovács Zoltán: Brüsszel ismét megvédett egy antifa terroristát – Ilaria Salis helye a börtönben lenne, nem az EP-ben

Kovács Zoltán államtitkár szerint újabb botrányos döntést hozott az Európai Parlament: nem függesztették fel Ilaria Salis mentelmi jogát, így az olasz antifa aktivista továbbra is mentességet élvez a felelősségre vonás alól. A szavazás szoros eredményt hozott – 306 képviselő támogatta, 305 ellenezte a mentelmi jog fenntartását, vagyis mindössze egyetlen szavazaton múlt, hogy Salis megúszta az eljárást.
A döntés után Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára kemény hangvételű bejegyzésben reagált.
Az Európai Parlament fenntartotta az antifa terrorista, Ilaria Salis mentelmi jogát – 306 igen, 305 nem. Egy szavazaton múlt. Ismétlést kértek, mert az egyik néppárti képviselő kártyája nem működött, de az EP elnöke nem engedte az újraszavazást. Ez Brüsszel »jogállamisága« a gyakorlatban.”
– írta Kovács, aki szerint az ügy jól mutatja, hogyan működik a brüsszeli hatalmi gépezet, ha Magyarországról van szó: a szabályokat mindig politikai érdekek szerint alkalmazzák.
Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy Salis nem politikai üldözött, hanem erőszakos bűnöző, akit a magyar hatóságok 2023-ban fogtak el, miután antifa csoportokkal együtt Budapest utcáin támadt emberekre.
Egy erőszakos antifa bűnöző, aki azért jött Magyarországra, hogy Budapest utcáin vadásszon politikai ellenfeleire – 2023-ban bűntársaival találomra vertek félholtra, véresre embereket. A magyar hatóságok elfogták, bíróság elé állították, de az Európai Parlament mentelmi joga mögé bújva megúszta a felelősségre vonást. Salis helye a börtönben van – nem az EP-ben!”
– fogalmazott Kovács Zoltán.
Az államtitkár szerint a döntés újabb fejezete annak a politikai képmutatásnak, amelyben Brüsszel a jogállamiság nevében védi a szélsőségeseket, miközben rendre támadja Magyarországot.
A magyar kormány ezzel szemben:
Ne feledjük: az a brüsszeli elit, amelyik menedéket nyújt a Salis-féle szélsőségeseknek, most Izrael elszigetelésén dolgozik. Magyarország továbbra is kiáll Izrael mellett, és elutasítja a terrorizmus bármiféle támogatását. Mi nemet mondunk az antiszemitizmusra, a terrorizmusra és arra a radikális baloldali agendára, ami Európa békéjét és biztonságát fenyegeti”
– hangsúlyozta Kovács Zoltán, aki szerint az Európai Parlament döntése morálisan vállalhatatlan, mivel az EP képviselői a terrorizmus eszméit terjesztő aktivisták mögé álltak, miközben az erőszakos cselekmények áldozatai semmiféle igazságszolgáltatást nem kaptak.
Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy Ilaria Salis az utóbbi időben aktívan részt vett az Izrael-ellenes kampányokban, sőt, a radikális baloldali aktivizmus legszélsőségesebb hangjait visszhangozta.
Salis az elmúlt időszakban felült a flottilla-aktivizmus vonatra, és a legsúlyosabb rágalmakat szajkózta Izrael ellen – »népirtó, apartheid rezsimnek« nevezte, sőt még azzal is vádolta, hogy megkínozta Greta Thunberget. Ez a terrorszervezetek klasszikus propagandája – egy terrorista szájából.”
– tette hozzá Kovács Zoltán.