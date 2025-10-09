Kovács Zoltán mindent elárult az október 23-i programokról

A nemzeti ünnepek lebonyolításáért felelős operatív törzs két héttel az ünnep előtt megkezdte munkáját – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár közölte. Kovács Zoltán szerint a cél, hogy az idei nemzeti ünnep is biztonságban és méltósággal teljen.
Kovács Zoltán elmondása szerint a nemzeti ünnepek lebonyolításáért felelős operatív törzs két héttel az október 23-i ünnep előtt felállt, hogy biztosítsa az október 23-ai megemlékezések zavartalan szervezését.
Mint mindig, azon dolgozunk, hogy biztonságban és máltósággal ünnepelhessünk”
– hangsúlyozta a politikus.
Programok: Műegyetem, Bem tér, Kossuth tér
Az államtitkár ismertette a kétnapos programsorozat menetét: október 22-én délután és este a Műegyetemnél és a Bem téren lesznek a hagyományos megemlékezések. Másnap, október 23-án a Kossuth tér ad otthont a központi ünnepségnek, ahol
13 órától mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.
