Kovács Zoltán mindent elárult az október 23-i programokról

Kovács Zoltán elmondása szerint a nemzeti ünnepek lebonyolításáért felelős operatív törzs két héttel az október 23-i ünnep előtt felállt, hogy biztosítsa az október 23-ai megemlékezések zavartalan szervezését.

Kovács Zoltán államtitkár ismertette az október 23-i programsorozat menetét.

Fotó: Soós Lajos / MTI

Mint mindig, azon dolgozunk, hogy biztonságban és máltósággal ünnepelhessünk”

– hangsúlyozta a politikus.

Programok: Műegyetem, Bem tér, Kossuth tér

Az államtitkár ismertette a kétnapos programsorozat menetét: október 22-én délután és este a Műegyetemnél és a Bem téren lesznek a hagyományos megemlékezések. Másnap, október 23-án a Kossuth tér ad otthont a központi ünnepségnek, ahol