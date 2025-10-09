Hírlevél

Kovács Zoltán

Kovács Zoltán mindent elárult az október 23-i programokról

A nemzeti ünnepek lebonyolításáért felelős operatív törzs két héttel az ünnep előtt megkezdte munkáját – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár közölte. Kovács Zoltán szerint a cél, hogy az idei nemzeti ünnep is biztonságban és méltósággal teljen.
Kovács Zoltán elmondása szerint a nemzeti ünnepek lebonyolításáért felelős operatív törzs két héttel az október 23-i ünnep előtt felállt, hogy biztosítsa az október 23-ai megemlékezések zavartalan szervezését. 

Kovács Zoltán
Kovács Zoltán államtitkár ismertette az október 23-i programsorozat menetét.
Fotó: Soós Lajos / MTI

Mint mindig, azon dolgozunk, hogy biztonságban és máltósággal ünnepelhessünk”

– hangsúlyozta a politikus.

Programok: Műegyetem, Bem tér, Kossuth tér

Az államtitkár ismertette a kétnapos programsorozat menetét: október 22-én délután és este a Műegyetemnél és a Bem téren lesznek a hagyományos megemlékezések. Másnap, október 23-án a Kossuth tér ad otthont a központi ünnepségnek, ahol 

13 órától mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor: A következő találkozásunk lehetne egy békemenet október 23-án

 

