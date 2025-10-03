Kovács Zoltán: Magyarország nem kér kioktatást történelemből

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár Facebook-bejegyzésben reagálva tiltakozott az ukrán titkosügynök Ceber Roland legújabb Magyarország ellenes nyilatkozata miatt.

Kovács Zoltán: Mi a magyar emberekért dolgozunk, nem pedig Kijev és Brüsszel parancsait teljesítjük

Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében arról beszél, hogy Ceber Roland újra Magyarországot és a magyar miniszterelnököt támadja. Kovács Zoltán közlése szerint ugyanis Magyar Péter jó barátja egy videóban azt állítja, hogy Orbán Viktor "a Kreml narratíváját ismétli", amikor kimondja: Ukrajna nem szuverén ország.

- írta reagálásában Kovács Zoltán.

A magyar államtitkár emlékeztetett ugyanakkor arra is, hogy Ceber Roland korábban a magyarokat „patkánynak” nevezte, most pedig azzal vádolja a kormányt, hogy az agresszor érdekeit védi, sőt még történelmi közhelyeket is előhozott és szerinte Magyarország mindig a vesztes oldalra állt, illetve, hogy most harmadszor is ezt teszi Magyarország, negyedik alkalom pedig nem lesz.

Kovács Zoltán erre határozottan reagált:

Ceber úr, Magyarország nem kér kioktatást történelemből! Ezeréves államiságunk arra tanított meg minket, hogy mindig a magyar érdek és a magyar emberek akarata szerint kell döntenünk.”

Az államtitkár kiemelte, hogy az ukrán titkosszolgálati tiszt Ukrajna szuverenitásáról beszél, miközben az országa fennmaradása teljes mértékben külföldi pénzektől és fegyverektől függ.

Ön azt mondja, Ukrajna szuverén - miközben teljes fennmaradása külföldi pénzektől és fegyverektől függ. Ez a valóság.”

fogalmazott a fideszes politikus.

Majd ezt követően Kovács Zoltán hozzátette, hogy Magyarország segíti Ukrajnát, de ez a háború nem a magyaroké. Az államtitkár szerint Magyarország mindig a saját érdekeit és polgárainak akaratát helyezi első helyre, és sem külföldi titkosszolgálatok, sem brüsszeli politikusok nem mondhatják meg, hogy mit kell tennie.

Segítjük Ukrajnát, de ez nem a mi háborúnk. Magyarország a béke pártján áll, míg az önök elnöke belesodorná Európát egy véget nem érő háborúba. Ne várják el, hogy a magyarok fizessék meg mások döntéseinek árát! Mi a magyar emberekért dolgozunk, nem pedig Kijev és Brüsszel parancsait teljesítjük”

- zárta bejegyzését Kovács Zoltán.