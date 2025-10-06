Kövér László odacsapott: a baloldal célja a gyűlölet és a káosz terjesztése

Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Harcosok órája hétfő reggeli adásában úgy fogalmazott: a baloldal minden eszközt bevet, hogy olyan állapotot teremtsen Budapest utcáin, amelyben már nem lehetne választást tartani. A házelnök beszélt az aradi vértanúk örökségéről, az álhírek politikai célú terjesztéséről, a Szőlő utcai botrányról és az európai háborús pszichózisról is – adta hírül a Magyar Nemzet.
Kövér László felidézte: október 6-át az Orbán-kormány nyilvánította nemzeti gyásznappá, hiszen az aradi vértanúk áldozata vezetett el a kiegyezésig. Hangsúlyozta, hogy a mártírok közül sokan nem voltak magyar származásúak, mégis a magyar szabadságért adták életüket.
Vonzó lett magyarnak lenni, még ha nem is annak születtek, erre büszkének kell lennünk”
– mondta a politikus, hozzátéve: történelmi tanulság, hogy amikor a Nyugat katonailag vereséget szenvedett, az oroszok segítségét kérte, hogy térdre kényszerítsenek minket.
A finnyás Nyugat mindig hajlandó volt bárkivel szövetkezni, ha az érdeke azt kívánta”
– vonta le a következtetést.
Kövér szerint a baloldal célja nem más, mint a gyűlölet őrjöngésig fokozása. Példaként hozta fel a kötcsei erőszakot és a Szőlő utcai botrányt, amelyet szerinte „politikai boszorkánykonyhában kevertek ki”. Úgy vélte: az ellenzék mindig is kisebbségben volt, hatalomra csak külső támogatással tudott kerülni.
Ez ugyanaz az embertípus, mint a jakobinusok, nácik és kommunisták: gyűlöletből akarnak építkezni”
– hangsúlyozta a politikus.
A házelnök kitért arra is, hogy nemcsak Magyarországon, hanem Szlovákiától Szerbián át egész Európában hasonló forgatókönyv szerint dolgozik a baloldal. Példaként említette a szlovák miniszterelnök elleni merényletet és a szerbiai tüntetéseket is.
Ez a baloldal a kommunisták és a nácik szellemi és politikai utódaiból áll össze”
– mondta, hozzátéve, hogy Európában a háborús pszichózis és a káosz keltése a bukott liberális elit utolsó menekülőútja.
Kövér László végül arra emlékeztetett: 2010 óta Magyarország a szegénység felszámolásától a rezsicsökkentésen át a nemzetpolitikai eredményekig számos sikert ért el, és mindez közös nemzeti teljesítmény.