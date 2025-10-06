Hírlevél

Rendkívüli

Tizenkét óra alatt omlott össze a francia kormány – lemondott a miniszterelnök

Kövér László

Kövér László odacsapott: a baloldal célja a gyűlölet és a káosz terjesztése

A házelnök szerint az ellenzék gyűlöletkeltéssel, álhírekkel és külföldi támogatással akarja elérni, hogy káosz alakuljon ki Magyarországon. Kövér László a Harcosok órájában arról beszélt: mindez része annak a stratégiának, hogy ellehetetlenítsék a választásokat.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Harcosok órája hétfő reggeli adásában úgy fogalmazott: a baloldal minden eszközt bevet, hogy olyan állapotot teremtsen Budapest utcáin, amelyben már nem lehetne választást tartani. A házelnök beszélt az aradi vértanúk örökségéről, az álhírek politikai célú terjesztéséről, a Szőlő utcai botrányról és az európai háborús pszichózisról is – adta hírül a Magyar Nemzet.

Kövér László
Kövér László a Harcosok órájában leleplezte az álhíreket
Forrás: YouTube

„Vonzó lett magyarnak lenni”

Kövér László felidézte: október 6-át az Orbán-kormány nyilvánította nemzeti gyásznappá, hiszen az aradi vértanúk áldozata vezetett el a kiegyezésig. Hangsúlyozta, hogy a mártírok közül sokan nem voltak magyar származásúak, mégis a magyar szabadságért adták életüket.

Vonzó lett magyarnak lenni, még ha nem is annak születtek, erre büszkének kell lennünk” 

– mondta a politikus, hozzátéve: történelmi tanulság, hogy amikor a Nyugat katonailag vereséget szenvedett, az oroszok segítségét kérte, hogy térdre kényszerítsenek minket.

A finnyás Nyugat mindig hajlandó volt bárkivel szövetkezni, ha az érdeke azt kívánta” 

– vonta le a következtetést.

Kovács Zoltán: Akasztással, golyóval, lincseléssel fenyegetik a nemzeti oldalt

„Most olyan állapotokat kell kreálni, hogy ne lehessen választást tartani”

Kövér szerint a baloldal célja nem más, mint a gyűlölet őrjöngésig fokozása. Példaként hozta fel a kötcsei erőszakot és a Szőlő utcai botrányt, amelyet szerinte „politikai boszorkánykonyhában kevertek ki”. Úgy vélte: az ellenzék mindig is kisebbségben volt, hatalomra csak külső támogatással tudott kerülni.

Ez ugyanaz az embertípus, mint a jakobinusok, nácik és kommunisták: gyűlöletből akarnak építkezni” 

– hangsúlyozta a politikus.

„Kénytelen voltam megint összeba**ni valami sz*rt” – trágárkodás és pangás Puzsérék tüntetésén – videó

Európát is káoszba taszítanák

A házelnök kitért arra is, hogy nemcsak Magyarországon, hanem Szlovákiától Szerbián át egész Európában hasonló forgatókönyv szerint dolgozik a baloldal. Példaként említette a szlovák miniszterelnök elleni merényletet és a szerbiai tüntetéseket is.

Ez a baloldal a kommunisták és a nácik szellemi és politikai utódaiból áll össze” 

– mondta, hozzátéve, hogy Európában a háborús pszichózis és a káosz keltése a bukott liberális elit utolsó menekülőútja.

Kövér László végül arra emlékeztetett: 2010 óta Magyarország a szegénység felszámolásától a rezsicsökkentésen át a nemzetpolitikai eredményekig számos sikert ért el, és mindez közös nemzeti teljesítmény.

 

 

 

