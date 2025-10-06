Kövér László odacsapott: a baloldal célja a gyűlölet és a káosz terjesztése

Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Harcosok órája hétfő reggeli adásában úgy fogalmazott: a baloldal minden eszközt bevet, hogy olyan állapotot teremtsen Budapest utcáin, amelyben már nem lehetne választást tartani. A házelnök beszélt az aradi vértanúk örökségéről, az álhírek politikai célú terjesztéséről, a Szőlő utcai botrányról és az európai háborús pszichózisról is – adta hírül a Magyar Nemzet.

Kövér László a Harcosok órájában leleplezte az álhíreket

Forrás: YouTube

„Vonzó lett magyarnak lenni”

Kövér László felidézte: október 6-át az Orbán-kormány nyilvánította nemzeti gyásznappá, hiszen az aradi vértanúk áldozata vezetett el a kiegyezésig. Hangsúlyozta, hogy a mártírok közül sokan nem voltak magyar származásúak, mégis a magyar szabadságért adták életüket.

Vonzó lett magyarnak lenni, még ha nem is annak születtek, erre büszkének kell lennünk”

– mondta a politikus, hozzátéve: történelmi tanulság, hogy amikor a Nyugat katonailag vereséget szenvedett, az oroszok segítségét kérte, hogy térdre kényszerítsenek minket.

A finnyás Nyugat mindig hajlandó volt bárkivel szövetkezni, ha az érdeke azt kívánta”

– vonta le a következtetést.