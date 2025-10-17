Orbán: A háborút csak békével lehet elhárítani, Budapest jó házigazdája lesz a Trump–Putyin-csúcsnak

Cikkünk folyamatosan frissül!
A baloldal mindig adót emelne
A magyar gazdaságra áttérve a miniszterelnök elmondta:
A baloldali gazdaságpolitikának a lényege az mindig az adóemelés, az a hit, hogy az emberektől pénzt el kell venni és az állam logikája szerint újra kell osztani, és ez majd sikeresebb gazdaságot, meg igazságosabb világot eredményez – vázolta a minszterelnök, majd a nemzeti oldalról szólva hangsúlyozta:
„A jobboldali fölfogás az, hogy
hagyjunk minél több pénzt az embereknél.
Vannak állami szolgáltatások, amiket finanszírozni kell, az azokhoz szükséges pénzt vegyük el, és legjobb, hogyha az embereknél hagyjuk meg a vállalkozásoknál a pénzt,
mert ők mindig jobban tudják fölhasználni és hatékonyabban, minthogy az állam tenné.”
Az európaiak is a józan ész útjára léphetnek
„Ne zárjuk ki, ha ez a közel-keleti béke bekövetkezhetett, a túszok hazamehettek, ha lesz egy Trump-Putyin elnöki találkozó Budapesten, akkor
miért ne hihetnénk abban, hogy az európaiak is a józan ész útjára lépnek”
– mondta el a miniszterelnök.
A békéhez erő kell
„A békéhez erő kell, tehát kell hadiipari, katonai fejlesztési program, de nem a programunk vagy a stratégiánk csúcsába kell ezt helyezni, hanem a hátországába, a stratégiánknak a hegyébe
a békét és a gazdasági fejlődés újraindítását kell helyezni, ezért egy béketervet kell készíteni”
– mondta el a miniszterelnök az európai tervekkel, azok újratervezésével kapcsolatban.
Így növekedne a gazdaság, ha nem lenne háború
„Két-háromszorosára növekedne automatikusan a magyar fejlődés üteme, hanem lenne háború.
És ezt a háborút pedig csak békével lehet elhárítani. Ha folytatjuk a háborút, még több pénzt emészt föl, és még rosszabb gazdasági helyzetben leszünk”
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
Európának nem a háborúra kellene készen állnia
Az Európai Bizottság egy olyan védelmi dokumentumot készített, amely szerint 2030-ra készen kell állni egy háborúra Oroszországgal szemben – hangzott el a műsorban, ezzel kapcsolatban Orbán Viktor kifejtette:
„Európának nem a háborúra kellene készen állnia, hanem a békére, és kellene rendelkeznie a béke mögött egy olyan katonai erővel és az európai országok olyan katonai együttműködési rendszerével, mondjuk úgy, hogy kollektív biztonsági rendszerrel, amellyel baj esetén meg tudja magát védeni.
De előtérben nem a háborút kell állítani, hanem mindig a békét.”
Így jön képbe az EU
„Miután mindenki háborúpárti bennünket leszámítva, ők logikusan kimaradtak ebből a csúcsból, de nem szabadna kimaradniuk a békéből. Tehát én továbbra is azt szorgalmazom, hogy
nekünk európaiaknak ugyanazt kellene tennünk, amit az amerikai elnök tesz. Nekünk tárgyalni kellene az oroszokkal is, nem csak az amerikaiak oldalvizén,
nem csak az amerikai elnök segélycsapataként”
– mondta el a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy mit kellene az EU-nak tennie.
Ezek a legfontosabb dolgok a nagy ügyekben
A miniszterelnök jelezte, érti, hogy mindenki izgatott, hogy Budapesten lesznek a tárgyalások, azonban felhívta arra a figyelmet, hogy:
„Ez a tárgyalás nem rólunk szól, hanem a békéről”
– szögezte le a miniszterelnök.
„A tanulság pedig az én számomra az, hogy és a béke hároméves története, vagy békeharcunk, vagy békeküzdelmünk 3 éves története ezt jól mutatja, hogy a politikában sokfajta dolog szükséges, sokfajta erény, képesség, tudás, de
a legfontosabb a nagy ügyekben mégis mindig az állhatatosság és az alázat.”
– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
Az előkészületek már megkezdődtek
„Donald Trump tegnap egy hosszú – és az elnök úrnak a tájékoztatása szerint lényegre törő és sikeres – megbeszélést folytatott az orosz elnökkel. Úgy döntöttek, hogy a két külügyminiszter
egy héten belül a nyitva maradt kérdéseket próbálja rendezni, és akkor rá egy hétre már itt lehetnek Budapesten”
– tájékoztatott Orbán Viktor az eddigi fejleményekről, majd hozzátette:
„Éjszakába hajlóan már kiadtam az utasításokat a szervezőbizottság felállítására a legfontosabb feladatokat meghatároztuk és elkezdődött a munka."
Ezek az okai, amiért Budapest a helyszín
A miniszterelnök vázolta, milyen okokból eshetett Budapestre a választás:
„Először is azért, mert Magyarország szinte az egyetlen békepárti ország, most a szlovákokkal együttműködünk a béke ügyében is, de három év óta mi vagyunk az egyetlen ország, a majd konzekvensen végig nyíltan és hangosan, sőt cselekvő módon a béke mellett állt”
– hangsúlyozta.
Másrészt:
„Itt az az előny is, hogy nagyon régóta van hivatalban a magyar miniszterelnök, és mindenkit ismerek, engem is ismer mindenki, mindig is lojális partnerek voltunk, tehát
a barátaink mellett mindig kitartottunk, nem változtattuk meg a szavunkat, sose adtunk fel semmilyen barátságot taktikai előnyökért.”
– tette hozzá.
Ezzel indokolta Donald Trump, hogy Budapestre esett a választás
„Az amerikai elnök nem az az ember, aki indokolni szokta a döntéseit”
– jelezte a miniszterelnök és hangsúlyozta:
„Nem is nagyon volt más lehetőség, ha belegondolunk. Tehát ha Európában akarták tartani, Európán kívül azért sok hely van, ahol meg lehet tartani egy ilyen találkozót, lásd Alaszka, ahol az első találkozó jött létre. De ha Európában akarták, és az orosz-ukrán háború mégiscsak egy Európában zajló háború. Ránéztek a térképre, és megnézték a vezetőket, akkor az hamar kiviláglik, hogy
Budapest lényegében az egyetlen hely ma Európában, ahol egy ilyen találkozót meg lehet tartani.”
Orbán Viktor még ma egyeztet Vlagyimir Putyinnal
Trump elnök úrral tegnap este beszélt a miniszterelnök, hozzátette:
„Putyin elnök úrral pedig a ma reggel, ma délelőtt során fogok majd beszélni”
– közölte Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy mikor beszél az orosz elnökkel.
Óriási diplomáciai siker, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik
Óriási presztízsértéke van annak, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Erről beszélt az Origónak Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, aki kiemelte, úgy véli, nem csak egy egyszerű tárgyalásról van szó a két vezető között, hanem akár megállapodás is születhet az orosz–ukrán háború lezárására.
