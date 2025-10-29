Hírlevél

közszolgálat

Több százezrek érezhetik az új otthonteremtési program jótékony hatásait

Új otthontámogatási program indul a közszolgálati dolgozóknak. 2026. január 1-től évi egymillió forint otthontámogatásra lesznek jogosultak a közszolgálatban dolgozók – erősítette meg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán.
A kormány döntése értelmében 2026. január 1-jétől évi egymillió forint otthontámogatásra lesznek jogosultak a közszolgálatban dolgozók – írta Nagy Márton. 

„Ez a program a tanárok, orvosok, ápolók, rendőrök, katonák és minden közszolgálati munkát végző ember otthonhoz jutását, lakhatási biztonságát segíti.”

A cél világos: megbecsülni azokat, akik nap mint nap a közösség szolgálatában dolgoznak” 

– tette hozzá a nemzetgazdasági miniszter.

Döntött a kormány: új otthontámogatás indul

 

