Több százezrek érezhetik az új otthonteremtési program jótékony hatásait

Új otthontámogatási program indul a közszolgálati dolgozóknak. 2026. január 1-től évi egymillió forint otthontámogatásra lesznek jogosultak a közszolgálatban dolgozók – erősítette meg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán.
A kormány döntése értelmében 2026. január 1-jétől évi egymillió forint otthontámogatásra lesznek jogosultak a közszolgálatban dolgozók – írta Nagy Márton.
„Ez a program a tanárok, orvosok, ápolók, rendőrök, katonák és minden közszolgálati munkát végző ember otthonhoz jutását, lakhatási biztonságát segíti.”
A cél világos: megbecsülni azokat, akik nap mint nap a közösség szolgálatában dolgoznak”
– tette hozzá a nemzetgazdasági miniszter.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!