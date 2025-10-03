A Tisza Párt sunnyog, nem akar beszélni a közteherviselésről

„Ha Tisza sunnyog és nem akarja megmondani nyíltan, csak elkottyantja itt-ott, hogy kórházakat zárna be, iskolákat zárna be, elvenné a sport TAO-t, mert túl sokat költünk szerintük sportra, meg elvenné a kultúrától a pénzt, meg elvenné a családoktól, akkor beszéljük ezt meg, ők nem akarnak erről beszélni” – mondta Orbán Viktor, aki a közteherviselést nevezte a magyar jövő legfontosabb kérdésének.

Szerinte

a nemzeti konzultáció alkalmas eszköz arra, hogy ezeket a kérdéseket megvitassák.

Hangsúlyozta: a kormány szerint az a jó, ha minél kevesebb pénzt vesznek el az emberektől, és minél több marad náluk.

Legyenek alacsonyak az adókulcsok, és amit beszedünk adóként, azt elsősorban adjuk vissza a családoknak

– tette hozzá.