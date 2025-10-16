Íme, Lánczi Tamás új ütős, szókimondó műsora

„Nem engedünk a 48-ból!” – elindult Lánczi Tamás új podcastműsora, a Szuverén.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke az első adásban L. Simon Lászlóval beszélgetett többek között a szuverenista politikusok elleni erőszakhullámról, a Brüsszel által politikai fegyverként használt mentelmi jogról, a háború eszkalációjának veszélyéről, valamint a magyar kultúrában mindig is jelen lévő szuverenista gondolatról.

Részletes témák az adásból, íme:

Donald Trump posztumusz Elnöki Szabadságérmet adományozott Charlie Kirknek, a nemrég brutálisan meggyilkolt jobboldali véleményvezérnek. A szuverenista politikusok elleni erőszakhullám aláássa a nyugati „liberális” demokráciát.

Szó esik az adásban ezekről is:

egyszerű többséggel alkotmányozna az ellenzék. Fleck Zoltán szerint „meg kell fenyegetni” a köztársasági elnököt.

Kormányrendelet nyilvánította terrorszervezetté az Antifát Donald Trump pár héttel ezelőtti bejelentését követve.

Az Európai Parlament nem adta ki Ilaria Salis, Dobrev Klára és Magyar Péter mentelmi jogát.

Ukrán titkosszolgálati szálak jelentek meg a Tisza pártban.

Brüsszel nem adja fel háborús terveit és kipótolja a kieső USAID-pénzeket.

Lengyelország nem adja ki azt az ukrán férfit, aki felrobbantotta az Északi Áramlatot.

Az Egri Csillagok és a szuverenitás kultúrája.

A Szuverén első adása alább megtekinthető: