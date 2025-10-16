Hírlevél

Lánczi Tamás

Íme, Lánczi Tamás új ütős, szókimondó műsora

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke az új podcastműsora, a Szuverén első adásában L. Simon Lászlóval beszélgetett többek között a szuverenista politikusok elleni erőszakhullámról, a Brüsszel által politikai fegyverként használt mentelmi jogról, a háború eszkalációjának veszélyéről, valamint a magyar kultúrában mindig is jelen lévő szuverenista gondolatról.
Lánczi TamásszuverénpodcastL Simon László

„Nem engedünk a 48-ból!” – elindult Lánczi Tamás új podcastműsora, a Szuverén.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke az első adásban L. Simon Lászlóval beszélgetett többek között a szuverenista politikusok elleni erőszakhullámról, a Brüsszel által politikai fegyverként használt mentelmi jogról, a háború eszkalációjának veszélyéről, valamint a magyar kultúrában mindig is jelen lévő szuverenista gondolatról. 

Részletes témák az adásból, íme:

Donald Trump posztumusz Elnöki Szabadságérmet adományozott Charlie Kirknek, a nemrég brutálisan meggyilkolt jobboldali véleményvezérnek. A szuverenista politikusok elleni erőszakhullám aláássa a nyugati „liberális” demokráciát.

Szó esik az adásban ezekről is: 

  • egyszerű többséggel alkotmányozna az ellenzék. Fleck Zoltán szerint „meg kell fenyegetni” a köztársasági elnököt.
  • Kormányrendelet nyilvánította terrorszervezetté az Antifát Donald Trump pár héttel ezelőtti bejelentését követve.
  • Az Európai Parlament nem adta ki Ilaria Salis, Dobrev Klára és Magyar Péter mentelmi jogát.
  • Ukrán titkosszolgálati szálak jelentek meg a Tisza pártban.
  • Brüsszel nem adja fel háborús terveit és kipótolja a kieső USAID-pénzeket.
  • Lengyelország nem adja ki azt az ukrán férfit, aki felrobbantotta az Északi Áramlatot.
  • Az Egri Csillagok és a szuverenitás kultúrája. 

A Szuverén első adása alább megtekinthető:

