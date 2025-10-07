Hírlevél

Nukleáris katasztrófa fenyeget: atomerőművet támadtak az ukránok

Lánczi Tamás

Kemény kérdéseket kapott Magyar Péter az ukrán adatszivárogtatási botrány miatt

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke közösségi oldalán arról írt, hogy a Tisza párt adatgyűjtő applikációja körül egyre több gyanús körülmény lát napvilágot. Lánczi Tamás szerint ez a rendszerváltás utáni egyik legsúlyosabb adatszivárgása, amely magyar emberek ezreit tette kiszolgáltatottá.
Egy hónappal ezelőtt a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal világos kérdéseket intézett a Tisza párthoz arról, hogy kik és milyen forrásból fejlesztették az applikációt. Magyar Péter azonban megtagadta a válaszadást. Bár szeptember elején arra hivatkozott Radnai Márk, hogy Amerikában folyik az applikáció fejlesztését, mégis: több jel arra mutat, hogy a fejlesztésben olyan cég is részt vehetett, amely kapcsolatban állhat az ukrán nemzetbiztonsági szervekkel. Ráadásul a párt nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről, így magyar állampolgárok személyes adatai kerülhettek illetéktelenek kezébe, ami külföldi befolyásolási kísérletek, választási manipulációk és adathalász támadások előtt nyitott kaput.

Az ukránok úgy behálózták a Tisza Pártot, hogy Magyar Péterék ki se látszanak

Nem fogynak, inkább szaporodnak a kérdések

Tegnap az is nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről, ami a rendszerváltás utáni egyik legnagyobb, személyes adatokkal történő visszaéléshez vezetett”

– hangsúlyozta Lánczi Tamás.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint súlyosbítja a helyzetet, hogy az applikáció továbbra is elérhető, és a botrány ellenére sem állították le az adatszivárgást. Ezért ismét felszólította Magyar Pétert, hogy adjon választ: kik vettek részt a fejlesztésben, milyen kapcsolatban állnak az ukrán PettersonApps céggel, hogyan történhetett meg az adatok kiszivárgása, és miért nem állították le a rendszert azonnal.

