Kemény kérdéseket kapott Magyar Péter az ukrán adatszivárogtatási botrány miatt

Egy hónappal ezelőtt a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal világos kérdéseket intézett a Tisza párthoz arról, hogy kik és milyen forrásból fejlesztették az applikációt. Magyar Péter azonban megtagadta a válaszadást. Bár szeptember elején arra hivatkozott Radnai Márk, hogy Amerikában folyik az applikáció fejlesztését, mégis: több jel arra mutat, hogy a fejlesztésben olyan cég is részt vehetett, amely kapcsolatban állhat az ukrán nemzetbiztonsági szervekkel. Ráadásul a párt nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről, így magyar állampolgárok személyes adatai kerülhettek illetéktelenek kezébe, ami külföldi befolyásolási kísérletek, választási manipulációk és adathalász támadások előtt nyitott kaput.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke újból felszólította Magyar Pétert: adjon magyarázatot a párt körüli kétes ügyekre

Forrás: Facebook/Lánczi Tamás