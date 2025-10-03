Sátán, kínai nyelveken szólás és pedofil álhír: ki is az a Látó János, vagyis Zsolt bácsi?

Tizenhárom évig démoni hatás alatt állt, néha kínaiul beszél, sátáni seregek támadnak rá, emellett imával gyógyítja a rákot, Jézus illatát érzik rajta az emberek és erős nőgyűlölet dolgozik benne - ő Lajos, valódi nevén Látó János, az álhírbotrány egyik főszereplője, az ózdi pedofilügy kitalálója - írja a Magyar Nemzet.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi médiában rántotta le a leplet a Szőlő utcai álhírbotrány új szereplőjéről. Mint kiderült, Juhász Péter volt baloldali politikus és közéleti influencer egy bizonyos „Lajosra” hivatkozva terjesztett olyan állításokat, amelyek Semjén Zsoltot hozták összefüggésbe pedofil bűncselekményekkel. A „Lajos” fedőnév mögött azonban nem más állt, mint Látó János, egy magát prófétának tartó, saját szektát alapító férfi.
Kocsis Máté futóbolondnak és kuruzslónak nevezte Látót, aki a YouTube-ra tölti fel prédikációit - többnyire gardróbszekrénye előtt rögzítve. Mint a frakcióvezető hangsúlyozta, Látó semmilyen hiteles információval nem rendelkezik, történetei pedig teljesen kitaláltak.
Látó János „csodái”: démonok, kínai nyelv és rákgyógyítás
A férfi online prédikációiban saját életútját is bemutatta. Állítása szerint tizenhárom évig élt démoni befolyás alatt, időnként „más szellemek” uralták, majd hirtelen megszabadult tőlük. Egyszer úgy mesélte:
Rámszállt a Szent Szellem, a földre nyomott, és kidőltek belőlem a gonosz szellemek”.
Máskor arról számolt be, hogy ő és felesége is kínaiul kezdett beszélni, noha a nyelvet sosem tanulták. Ezt saját szavaival így írta le:
Térdepeltem és sírtam, és egy nagyon furcsa nyelven szóltam, szerintem kínaiul.”
Látó János kínaiul beszél, pedig nem tud (7:25-től) és a felesége nyelve is pereg (9:04-től):
A képzelt csodák sorának azonban itt nincs vége. Látó saját állítása szerint imával meggyógyított egy nőt, akinek eltűnt a vállát rögzítő platinadarabja, de meggyógyított állítólag egy agysorvadásban szenvedőt, sőt még egy pálinkafőző asszonyt is, aki a rákból épült fel.
A „prédikátor” videóiban többször beszélt arról is, hogy különös illat lengi körül ami „Krisztus Jézus, jó illata”.
Ugyanakkor beszédei tele vannak rasszista és nőgyűlölő megjegyzésekkel: a cigányokat és a feketéket sértegette, a nőket pedig Jézabelhez, az Antikrisztus szelleméhez hasonlította. Volt, amikor azt mondta:
Azoknak a nőknek, akik azt állítják, látták Jézust, elférne egy nyakleves.”
Látó politikai kijelentései sem kevésbé szélsőségesek. Egyik online tanításában azt mondta:
Meg vagyok róla győződve, hogy a Sátán első számú embere ma Orbán Viktor.”
De a magyar miniszterelnök mellett a pápa is megkapta tőle az „Antikrisztus” jelzőt.
Látó beszélt ugyanakkor a kormánypártok szavazóiról is. Úgy vélte:
Akik a mostani kormányt támogatják azok vakok, süketek, emellett megalkuvók, félnek, rettegnek, és mindenük a pénz, a hatalom."
Ezeket az előzményeket tekintve nem véletlen, hogy Látó az utóbbi időben a Tisza Párt üzeneteit osztotta meg a közösségi médiában, valamint Magyar Pétert és pártjának propagandaoldalát, a Kontrollt támogatta.
Az ellenzéknek a Szőlő utcai álhírbotrányra épülő lejáratókampányában Látó János kulcsszerepet játszott. Juhász Péter szeptember 19-én tett közzé egy videót, amelyben pedofilhálózatról beszélt, és felidézte „Lajos” állítását, miszerint állítólag Ózdon működött egy gyermekotthon, ahol egy magas rangú politikus gyerekekkel létesített szexuális kapcsolatot. Az állítólagos áldozatok később állítólag „felismerték” a politikus hangját a tévében.
Juhász ezután konkrétan Semjén Zsoltot nevezte meg célozgatva, mondván, vadász és „az is ilyen vad”.
Csakhogy kiderült: az ózdi járásban 2009 óta nincs gyermekotthon - az utolsót még a baloldali kormány záratta be. Az egész kitalált történet tehát már a kiindulópontján összeomlott.
Mint ismeretes az ügyészség külön nyomozócsoportot hozott létre a Szőlő utcai álhírbotrány vizsgálatára. Juhász Pétertől bizonyítékokat foglaltak le, és várhatóan kihallgatások sora következik még. Az ellenzéki politikus azonban kitart amellett, hogy forrását, vagyis Látó Jánost hitelesnek tartja - annak ellenére, hogy annak állításai alapjaikban megdőltek.