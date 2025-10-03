Sátán, kínai nyelveken szólás és pedofil álhír: ki is az a Látó János, vagyis Zsolt bácsi?

Tizenhárom évig démoni hatás alatt állt, néha kínaiul beszél, sátáni seregek támadnak rá, emellett imával gyógyítja a rákot, Jézus illatát érzik rajta az emberek és erős nőgyűlölet dolgozik benne - ő Lajos, valódi nevén Látó János, az álhírbotrány egyik főszereplője, az ózdi pedofilügy kitalálója - írja a Magyar Nemzet.

Látó János és Juhász Péter Forrás: MN-Montázs

Látó János az álhírbotrány új láncszeme

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi médiában rántotta le a leplet a Szőlő utcai álhírbotrány új szereplőjéről. Mint kiderült, Juhász Péter volt baloldali politikus és közéleti influencer egy bizonyos „Lajosra” hivatkozva terjesztett olyan állításokat, amelyek Semjén Zsoltot hozták összefüggésbe pedofil bűncselekményekkel. A „Lajos” fedőnév mögött azonban nem más állt, mint Látó János, egy magát prófétának tartó, saját szektát alapító férfi.

Kocsis Máté futóbolondnak és kuruzslónak nevezte Látót, aki a YouTube-ra tölti fel prédikációit - többnyire gardróbszekrénye előtt rögzítve. Mint a frakcióvezető hangsúlyozta, Látó semmilyen hiteles információval nem rendelkezik, történetei pedig teljesen kitaláltak.

Látó János „csodái”: démonok, kínai nyelv és rákgyógyítás

A férfi online prédikációiban saját életútját is bemutatta. Állítása szerint tizenhárom évig élt démoni befolyás alatt, időnként „más szellemek” uralták, majd hirtelen megszabadult tőlük. Egyszer úgy mesélte:

Rámszállt a Szent Szellem, a földre nyomott, és kidőltek belőlem a gonosz szellemek”.

Máskor arról számolt be, hogy ő és felesége is kínaiul kezdett beszélni, noha a nyelvet sosem tanulták. Ezt saját szavaival így írta le:

Térdepeltem és sírtam, és egy nagyon furcsa nyelven szóltam, szerintem kínaiul.”

Látó János kínaiul beszél, pedig nem tud (7:25-től) és a felesége nyelve is pereg (9:04-től):

A képzelt csodák sorának azonban itt nincs vége. Látó saját állítása szerint imával meggyógyított egy nőt, akinek eltűnt a vállát rögzítő platinadarabja, de meggyógyított állítólag egy agysorvadásban szenvedőt, sőt még egy pálinkafőző asszonyt is, aki a rákból épült fel.