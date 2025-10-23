Lázár János: A magyarok békét akarnak, ezt üzenjük a világnak

Lázár János elmondta, azért gyűltek össze ilyen sokan, mert „ha van béke, van gyarapodás, fejlődés, mindenki előrébb és följebb tud kerülni”. Hangsúlyozta, hogy a magyarok mindenekelőtt magyarok.

Lázár János a tizenegyedik Békemeneten

Fotó: MW / MW

A kritikákra reagálva úgy fogalmazott, „hülyeségeket beszélnek”, hiszen ez a nap arról szól, hogy a magyarok megmutassák:

Magyarország a béke szigete.

Szerinte a mai menet igazi békemenet, elsöprő tömeggel és ideje volt már, hogy újra összejöjjenek. Hozzátette, a résztvevők hatalmas száma világszerte látható és hallható üzenetet küld: a magyarok nem akarnak újabb háborút,