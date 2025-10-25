Hírlevél

Lázár János

Lázár János: csak békében lehet fejlődés és gyarapodás

54 perce
Olvasási idő: 2 perc
Lázár János szerint Magyarországon csak békében van fejlődés és gyarapodás. A miniszter hangsúlyozta, hogy a háború mindent drágábbá tett, ezért arra kéri a magyarokat, fogjanak össze a békéért, és ne engedjék, hogy magyar ember kerüljön a háborúba.
Lázár JánosminiszterbékeMagyarország

Lázár János közösségi oldalán újra a béke fontosságát hangsúlyozta. A miniszter szerint Magyarországon csak akkor van fejlődés és gyarapodás, ha béke van, és a háború kitörése óta minden drágább lett.

Lázár János
Lázár János
Fotó: Facebook/Lázár János

Ezért szeretnénk mindenkivel beszélni, minél több honfitársunkat meggyőzni arról, hogy fogjunk össze a háború ellen. Magyar pénz, magyar erőforrás, magyar ember ne kerüljön az ukrán háborúba

– fogalmazott Lázár János.

 

