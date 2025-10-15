Hírlevél

Lázár János

Lázár János elmondta, miket garantálnak a választóknak

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Mi fideszesek egy garanciát jelentünk minden választópolgártársunkra – fogalmazott Facebook-videójában Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta: amíg a Fidesz vezeti az országot, addig olcsó marad az áram és a gáz, alacsonyak lesznek az adók, Magyarország nem válik bevándorlóországgá, és minden család számíthat a kormány támogatására.
Lázár János

Mi fideszesek egy garanciát jelentünk minden választópolgártársunkra – fogalmazott Facebook-videójában Lázár János.

Lázár János, Fidesz
Fotó: MTI/Bús Csaba

Magyarország építési és közlekedési minisztere kifejtette: garantálni tudják a tartós békét, garantálják az ország függetlenségét. Azt is mondta, garantálják az ország és minden család biztonságát. Azt is mondta, Magyarország nem lesz bevándorlóország, de a saját otthon lehetőségét is megteremtették. 

Amíg ők vezetik az országot, addig az áram és a gáz is olcsó lesz. 

Emellett azt is garantálják, hogy alacsony lesz az adó, és amíg bizalom van irántuk, addig ennek az országnak a jövője arra lesz felépítve, hogy mindenkit segítenek aki gyermeket vállal.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórumon Nagykőrösön (Fotó: MTI/Bús Csaba)

 

