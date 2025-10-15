Lázár János elmondta, miket garantálnak a választóknak

Mi fideszesek egy garanciát jelentünk minden választópolgártársunkra – fogalmazott Facebook-videójában Lázár János.

Fotó: MTI/Bús Csaba

Magyarország építési és közlekedési minisztere kifejtette: garantálni tudják a tartós békét, garantálják az ország függetlenségét. Azt is mondta, garantálják az ország és minden család biztonságát. Azt is mondta, Magyarország nem lesz bevándorlóország, de a saját otthon lehetőségét is megteremtették.

Amíg ők vezetik az országot, addig az áram és a gáz is olcsó lesz.

Emellett azt is garantálják, hogy alacsony lesz az adó, és amíg bizalom van irántuk, addig ennek az országnak a jövője arra lesz felépítve, hogy mindenkit segítenek aki gyermeket vállal.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórumon Nagykőrösön (Fotó: MTI/Bús Csaba)