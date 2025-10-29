Lázár János: Ez a választások tétje!

Mi vagyunk a garancia arra, hogy minden magyar ember be tudja fizetni a rezsiszámláit – mondta el a miniszter Facebook videó-bejegyzésében. Lázár János azt is elmondta, mi nem a választások tétje.
Alacsonyan fogjuk tartani a gáznak az árát és az áramnak az árát. Na ez a választások tétje! – mondta el Lázár János Facebook videó-bejegyzésében.
Arról is beszélt a miniszter, hogy nem az a választások tétje, hogy szeretik, vagy nem szeretik a Fideszt, hanem az, hogy mindenki a saját életéről dönt. Lázár sorolta, hogy miről döntenek az emberek:
- mennyi lesz a gázszámla,
- mennyi lesz a villanyszámla,
- lesz a gyereknek saját otthona,
- és lesz-e munkája mindenkinek ebben az országban.
Lázár János a választók támogatását kérte
A miniszter ezekhez kért támogatást és segítséget most és a következő időszakban is. Ahogyan fogalmazott:
„Mi vagyunk azok, garantálni fogjuk, hogy amíg lehetőségünk van az önök bizalmából, hogy az országot kormányozzuk, addig alacsonyan fogjuk tartani a gáznak az árát és az áramnak az árát.”
