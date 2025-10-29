Lázár János: Ez a választások tétje!

Alacsonyan fogjuk tartani a gáznak az árát és az áramnak az árát. Na ez a választások tétje! – mondta el Lázár János Facebook videó-bejegyzésében.

Lázár János a választók támogatását kérte

Fotó: Facebook/Lázár János

Arról is beszélt a miniszter, hogy nem az a választások tétje, hogy szeretik, vagy nem szeretik a Fideszt, hanem az, hogy mindenki a saját életéről dönt. Lázár sorolta, hogy miről döntenek az emberek:

mennyi lesz a gázszámla,

mennyi lesz a villanyszámla,

lesz a gyereknek saját otthona,

és lesz-e munkája mindenkinek ebben az országban.

A miniszter ezekhez kért támogatást és segítséget most és a következő időszakban is. Ahogyan fogalmazott: